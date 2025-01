Recife Antigo terá ensaio aberto de carnaval neste final de semana; saiba mais

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Apresentações de Maestro Spok, Silvério Pessoa e Marron Brasileiro ocorrem em palco montado na fachada do Paço do Frevo, no Bairro do Recife

O Paço do Frevo, museu localizado na Praça do Arsenal, no Bairro do Recife, receberá diversos eventos neste final semana. Toda a programação é gratuita e ocorre num palco montado em frente ao prédio.

No sábado (25), às 16h, o Maestro Spok realiza a Roda de Frevo, show em que recebe diversos convidados do ritmo.

Acabando Spok, às 18h30, a festa continua com Silvério Pessoa e o projeto "Frevo de Mesa", inspirado nas tradicionais rodas de samba.

No domingo (26), às 18h, será realizado um ensaio aberto com Marron Brasileiro, um dos homenageados do Carnaval do Recife deste ano.

No mesmo dia, às 17h, ocorrerá a diplomação dos quatro novos Patrimônios Vivos do Recife.

Roda de Frevo

Imagem do Maestro Spok - HUGO MUNIZ/DIVULGAÇÃO

O projeto de Spok, realizado em parceria com a Empetur, reúne músicos e arranjadores para homenagear grandes mestres do Frevo e estimular a criação de novas composições do ritmo.

Além de clássicos carnavalescos, o repertório de Spok inclui composições inéditas, apresentadas em um formato vibrante e interativo no palco montado em frente ao museu.

Frevo de Mesa

Imagem do cantor Silvério Pessoa - MORGANA NAJARA/DIVULGAÇÃO

O projeto de Silvério Pessoa tem formato intimista, com músicos sentados ao redor de mesas.

O repertório conduzido por Silvério mistura Frevo com Samba, Reggae, Brega e outros ritmos como Coco, Ciranda e Maracatu.

Sob direção musical do violonista e guitarrista Renato Bandeira, a apresentação transforma o Frevo em uma experiência sonora com arranjos que revelam novos diálogos entre gêneros musicais.

Patrimônio

A programação começa às 17h, no palco montado em frente ao museu, com o que promete ser a emocionante diplomação dos novos Patrimônios Vivos do Recife.

A cerimônia, promovida pela Prefeitura do Recife por meio da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife, reconhece a marisqueira Edileuza Silva do Nascimento, a yalorixá Laurinete Moraes (Mãe Nete), a Tribo Indígena Tapirapé e o Balé da Cultura Negra do Recife (Bacnaré).

Paço do Frevo, no Recife Antigo - HUGO MUNIZ/PAÇO DO FREVO

Na terceira edição do concurso, o registro municipal vai garantir às agremiações e aos indivíduos patrimonializados bolsas de incentivo mensais em caráter vitalício, além de assegurar reconhecimento e valorização, transmissão e perpetuação de seus conhecimentos, técnicas e fazeres culturais ancestrais.

Logo após a cerimônia de diplomação, às 18h, o palco recebe Marron Brasileiro, um dos homenageados do Carnaval 2025, para um ensaio aberto.

No show, o artista apresentará composições autorais que viraram hinos da música pernambucana, como "Nas Ondas do Desejo", "É Tanto Amor", "Galera do Brasil" e "Arreia a Lenha". Além disso, Marron incluirá no repertório clássicos de outros artistas e fará a estreia de sua nova música, "Aqui a Vibe é Outra".

Confira a programação:

Sábado (25)

16h "Roda de Frevo" com Maestro Spok e convidados

18h30 "Frevo de Mesa" com Silvério Pessoa e convidados

Domingo (26)

17h Diplomação dos novos Patrimônios Vivos do Recife

18h Ensaio aberto de Marron Brasileiro