Horóscopo, 26/01: aposte no bom humor para curtir momentos mais leves e divertidos

Descubra o que os astros reservam para o seu domingo com dicas para aproveitar o dia com bom humor, equilíbrio e conquistas emocionais

Este domingo (26) promete momentos mais leves e divertidos para diversos signos, mas é preciso ficar atento às energias do dia logo pela manhã.

A entrada da Lua em Capricórnio traz oportunidades de crescimento pessoal, organização e equilíbrio emocional.

ÁRIES

Domingou, mas as viagens e passeios pedem um pouco mais de panejamento logo cedo.

Depois, com a Lua brilhando em Capricórnio, aproveite as boas energias para investir no que é importante na área pessoal e melhorar a sua imagem.

Se está sonhando com um romance, use a sua popularidade para atrair novos contatinhos e arrasar na conquista.

COR: ROXO

PALPITE: 39, 03, 36

TOURO

Pela manhã, há sinal de treta nas amizades e você vai precisar de jogo de cintura para lidar numa boa com isso.

Ainda bem que logo a Lua se muda para Capricórnio e promete muito pique neste domingo.

Aposte no bom humor para animar o romance e curtir momentos mais leves e divertidos.

COR: VIOLETA

PALPITE: 39, 57, 21

GÊMEOS

A convivência com o pessoal mais próximo pode ter alguns atritos logo cedo, mas depois as coisas melhoram com a entrada da Lua em Capricórnio.

Tudo indica que novidades e mudanças de última hora, seja em casa ou em outras áreas, vão exigir jogo de cintura para se Tem compromisso?

A paixão pega fogo e esquenta a intimidade com quem ama.

COR: PRETO

PALPITE: 58, 59, 23

CÂNCER

A saúde pode precisar de alguns cuidados extras logo cedo, Câncer, especialmente se andou exagerando na diversão nos últimos dias.

Cortesia da Lua, que também favorece o entrosamento com pessoas que tenham afinidades com você. O romance fica protegido e, com bom humor e descontração, vocês dois podem se divertir muito hoje.

COR: AZUL-CLARO

PALPITE: 11, 36, 29

LEÃO

A Lua entra em Capricórnio pela manhã e avisa que assuntos envolvendo obrigações ou trabalho podem ocupar a sua atenção hoje.

Seu lado mais responsável também será uma ajuda e tanto na hora de cuidar da saúde.

Paquera com alguém que faz parte do seu dia a dia pode trazer uma boa surpresa, mesmo que ande mais devagar.

COR: AMARELO-OURO

PALPITE: 03, 48, 28

VIRGEM

Há sinal de tensão com a família logo cedo, mas com a entrada da Lua em seu paraíso astral ainda pela manhã, tudo deve andar com mais facilidade ao longo do dia.

A convivência com os filhos ou com pessoas mais jovens tem tudo para animar o seu coração. Pode se preparar para fazer o maior sucesso na paquera.

COR: AMARELO

PALPITE: 14, 44, 59

LIBRA

Domingou, bebê, mas talvez seja preciso uma atenção extra se tem planos para um passeio logo cedo.

Ainda bem que o astral melhora rapidinho e os assuntos envolvendo o seu lar contam com ótimas energias.

A companhia da família tem tudo para deixar o coração quentinho. A vontade de cuidar do mozão promete crescer, assim como a cumplicidade entre vocês.

COR: MARROM

PALPITE: 17, 42, 33

ESCORPIÃO

Domingou, Escorpião, mas as finanças pedem mais atenção logo cedo porque há risco de exagerar nas compras.

Você tem tudo para se destacar nas redes sociais também, o que deve animar as coisas na paquera, e pode até se apaixonar à primeira vista. No romance, o astral mais leve tem tudo para blindar seu relacionamento.

COR: DOURADO

PALPITE: 21, 28, 10

SAGITÁRIO

O domingo começa meio tenso e pode pintar torta de climão em casa logo cedo. Mas depois a Lua entra em Capricórnio e vai favorecer seus interesses materiais.

Você pode fechar o fim de semana com o bolso recheado! Em casa, é uma boa ideia organizar as contas e programar o orçamento para o próximo mês.

No romance, controle o ciúme e aposte no alto astral para manter um clima mais leve.

COR: CREME

PALPITE: 05, 50, 32

CAPRICÓRNIO

As fofocas estão em alta logo cedo e você pode começar o domingo precisando de paciência para lidar com boatos e falsianes de plantão.

Mas o astral logo fica animado com a entrada da Lua em seu signo, Caprica. Vai sobrar energia para defender seus interesses, esse clima descontraído também anima os momentos ao lado de quem ama.

COR: LARANJA

PALPITE: 55, 10, 01

AQUÁRIO

As amizades pedem mais cautela logo cedo, principalmente com assuntos envolvendo dinheiro.

Depois, a Lua entra em seu inferno astral ainda pela manhã e avisa que, se confiar em seu sexto sentido, você pode encontrar a solução que vinha buscando para um assunto antigo.

Um lance com alguém do passado tem tudo para movimentar a paquera.

COR: CINZA

PALPITE: 24, 53, 06

PEIXES

Você começa o dia mais exigente e pode pintar atrito se as coisas não correrem da maneira que gostaria, Peixes. Mas logo a Lua entra em Capricórnio e deixa o astral mais leve.

Tem compromisso? O diálogo e a diversão estão em alta e você tem tudo para se divertir mais com o par.