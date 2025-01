Perfil de filha de Renato Aragão é invadido e espalha notícia falsa de morte do humorista

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Invasores tentam usar a mentira para aplicar golpes, segundo a assessoria do artista; Renato Aragão desmentiu a postagem em seu perfil do Instagram

O perfil de Lívian Aragão, filha do humorista Renato Aragão, o Didi, no Instagram foi invadido e criminosos compartilharam neste sábado, 25, a falsa morte do pai dela. O artista logo desmentiu a postagem em seu perfil da plataforma "Mentira. Hackearam minha filha."

A postagem dos invasores consistia em uma colagem com imagens de pai e filha, além do logo da TV Globo, emissora da qual Didi fez parte durante boa parte da carreira dele. A legenda diz "nota de esclarecimento nos storys [sic]".

Ao acessá-los, os invasores afirmam se tratar de uma "estratégia de marketing". Nos stories seguintes, eles tentam aplicar golpes com promessas de "renda extra".

A prática se tornou bastante comuns nos últimos meses na plataforma. Outras celebridades passaram pelo mesmo tipo de situação no ano passado, como Monique Alfradique e o ex-BBB Davi Brito.