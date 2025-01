Fernanda Torres ganha o Satellite Awards por 'Ainda Estou Aqui'

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A atriz Fernanda Torres ganhou mais um prêmio por sua performance no filme Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles. Desta vez, ela levou na categoria Melhor Atriz em Filme de Drama na 29ª edição do Satellite Awards, promovido pela International Press Academy (IPA), realizado neste domingo, 26.

A premiação é realizada pela associação de jornalistas de entretenimento, fundada em 1996 por Mirjana Van Blaricom. O evento homenageia artistas que tiveram contribuições notáveis nas áreas de cinema, televisão e novas mídias.

A atriz, que tem conquistado reconhecimento internacional, se destacou ao interpretar Eunice Paiva, viúva de Rubens Paiva, morto pelo regime militar na ditadura. Concorriam na mesma categoria Angelina Jolie (Maria Callas), Lily-Rose Depp (Nosferatu), Nicole Kidman (Babygirl), Saoirse Ronan (The Outrun) e Tilda Swinton (O Quarto Ao Lado).

Em seu perfil no Instagram, Fernanda comemorou a conquista compartilhando o resultado da premiação com um emoji da bandeira do Brasil.

Embora Ainda Estou Aqui estivesse na corrida também para Melhor Filme Internacional, a produção Waves, da República Checa, levou a estatueta nesta categoria. O filme de Walter Salles também é candidato ao Oscar nas categorias de Melhor Filme e Melhor Filme Internacional.

Fernanda também foi a vencedora do Globo de Ouro - a primeira vez que uma brasileira ganha a estatueta - e está na disputa pelo Oscar, cuja cerimônia de premiação será realizada em março.