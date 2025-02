Horóscopo, 27/01: assuntos familiares ganham destaque neste início de semana

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Veja o que os astros reservam para o início da semana. Saiba como as energias do dia podem impactar sua vida pessoal, profissional e amorosa

Esta segunda-feira (27) chega com uma aura de renovação e possibilidades. Este início de semana promete momentos marcantes em diversas áreas da vida.

Com Mercúrio entrando em Aquário, questões familiares, profissionais e relacionamentos estão em evidência. Confira as previsões completas para o seu signo.

ÁRIES

Segundou, bebê, e a semana começa com ótimas vibes para você fazer alguns ajustes e melhorar sua imagem.

O dia é perfeito para se concentrar na vida profissional e encontrar maneiras de melhorar seus ganhos.

Mercúrio entra em Aquário à noite e ressalta seu lado mais solidário. As estrelas avisam que é hora de dar um passo mais sério no romance.

COR: LILÁS

PALPITE: 11, 61, 34

TOURO

A semana começa com as melhores energias para se livrar da rotina e viver novas experiências.

No trabalho, a dica é trocar ideias e experiências com os colegas porque tudo o que envolve conhecimento é mais do que bem–vindo agora!

Mostre que também tem um lado aventureiro e não deixe de encher o par com demonstrações de carinho.

COR: GOIABA

PALPITE: 28, 01, 30

GÊMEOS

Segundou, bebê, e se tiver que encarar mudanças de última hora, inclusive no trabalho, as estrelas avisam que você vai tirar de letra!

Pode ter boas novas com assunto que andava enrolado, ou com uma situação que estava empacada no trabalho.

À noite, Mercúrio entra em Aquário e ressalta seu lado mais ousado e descontraído. A química com o mozão também deve crescer.

COR: BRANCO

PALPITE: 38, 36, 29

CÂNCER

Hoje você tem tudo para se aproximar ainda mais das pessoas que são importantes em sua vida. Proteja seus relacionamentos e faça o possível para melhorar a convivência.

Com a chegada de Mercúrio a Aquário à noite, as mudanças ganham força e o seu lado sensual também fica mais forte. A paixão tem tudo para esquentar na intimidade.

COR: PRATA

PALPITE:56, 09, 11

LEÃO

O trabalho pede um pouco mais de esforço e dedicação da sua parte e talvez você sinta que está se sobrecarregando em alguns momentos.

Mercúrio entra em Aquário à noite e envia as melhores energias para os relacionamentos a partir de agora. Se já tem compromisso, as conversas ficam mais vibrantes e animadas.

COR: PRETO

PALPITE: 34, 10, 52

VIRGEM

A Lua segue iluminando seu paraíso astral, trazendo uma dose extra de carisma e diplomacia para lidar com pessoas próximas.

À tarde, há sinal de good vibes para entrar em contato com alguém que possa colaborar com os seus projetos.

Mercúrio muda para Aquário à noite e destaca assuntos ligados ao dia a dia ou à saúde. Há sinal de sintonia com quem ama.

COR: SALMÃO

PALPITE: 54, 36, 43

LIBRA

Segundou, e os assuntos familiares ganham destaque neste início de semana, assim como tudo o que estiver ligado à sua casa.

Vai ser mais fácil dar conta das suas responsabilidades no trabalho se mergulhar nas tarefas e deixar as distrações de lado.

Mas, Mercúrio desembarca em seu paraíso astral à noite, deixando tudo mais leve e animado, especialmente a vida amorosa.

COR: CINZA

PALPITE: 54, 36, 38

ESCORPIÃO

A sua habilidade para se expressar vai dar um show nesta segundona, Escorpião. Aproveite para se entender melhor com colegas e pessoas que fazem parte do seu dia a dia.

Mercúrio coloca os assuntos familiares em destaque e você pode recarregar as energias curtindo o seu canto à noite. Se quer dar um passo mais sério no romance, converse sobre suas intenções abertamente.

COR: VIOLETA

PALPITE: 06, 53, 15

SAGITÁRIO

A semana começa com ótimas energias para as finanças, Sagita, e você pode encontrar boas oportunidades de melhorar a sua renda.

Mercúrio destaca seu lado comunicativo à noite e promete animar as coisas se ainda está no time dos solteiros. Sua possessividade pode crescer se já tem compromisso.

COR: ROSA

PALPITE: 59, 24, 33

CAPRICÓRNIO

Vai sobrar disposição para cuidar de assuntos pessoais e de tudo mais que cair no seu colo. À tarde, melhorar a comunicação e compartilhar suas ideias serão seu maior trunfo para melhorar o trabalho.

Mercúrio entra em Aquário à noite e promete boas energias para as finanças. Um bom papo será a melhor escolha para se aproximar de alguém.

COR: AZUL-MARINHO

PALPITE: 33, 24, 42

AQUÁRIO

A Lua segue infernizando o seu astral e pode faltar pique em alguns momentos, mas a segunda promete novidades interessantes.

As finanças contam com as melhores vibes à tarde e pode receber uma grana que não esperava.

Mercúrio brilha em seu signo à noite e promete destacar seu carisma, então ainda dá tempo de virar o jogo na paquera e fisgar o crush.

COR: AZUL-ROYAL

PALPITE: 52, 34, 20

PEIXES

Segundou, bebê, e você tem tudo para encarar o futuro de maneira mais otimista. Mas não se esqueça que é preciso ação para correr atrás do que deseja, mesmo que isso pareça algo muito distante no momento.

Encontro com os amigos ajuda a animar o seu coração e o pessoal pode dar uma mãozinha para levantar o astral! Na paquera, há chance de cair de amores por alguém que acabou de conhecer.