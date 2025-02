Resumo das Novelas, 27/01: Jerônimo se sente mal ao lembrar que desconfiou de Renata, em 'Quando Me Apaixono'

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

No capítulo que vai ao ar hoje, Jerônimo e Renata veem Josefina saindo do hospital e entrando em um táxi, mas não conseguem alcançá-la

Com reviravoltas surpreendentes, confira o resumo dos capítulos que vão ao ar nesta segunda-feira (27) na TV aberta:

SBT/TV JORNAL

Quando Me Apaixono (14h15)

Jerônimo se sente mal ao lembrar que desconfiou de Renata por ela se preocupar com seu irmão. Josefina liga para o celular de Roberta. Adriana atende e diz que ela foi levada para o hospital depois de sofrer um infarto. Josefina tenta falar com o médico, mas ele não a atende. Mais tarde, ela vai até o hospital, suborna as enfermeiras e consegue entrar no quarto. Ao vê-la, Roberta tem uma crise nervosa, diz que já sabe que ela matou Rafael, grita que a odeia e diz que não quer voltar a vê-la. Jerônimo e Renata veem Josefina saindo do hospital e entrando em um táxi, mas não conseguem alcançá-la. Matias se reconcilia com Jerônimo ao perceber o quanto ele ama Renata. Augusto descobre que Jerônimo está com Renata e fica furioso. Aurora confessa a Augusto que foi ela que destruiu sua produção de uva e que fez isso para se vingar. Renata ouve uma conversa entre Regina e Jerônimo onde ela diz que gostaria que Renata fosse sua filha e não Roberta. Jerônimo diz que também gostaria fosse assim, pois se sente incomodado por saber que a mulher que ama é filha da assassina de seu irmão. Ao ouvir isso, Renata percebe que sempre haverá obstáculos entre eles.

A Caverna Encantada (21h05)

Elisa esquece de comprar comida para os alunos, e as crianças ficam revoltadas. O inspetor Severo chega ao colégio no momento da bagunça das crianças na cozinha; sua missão é aprovar ou não as condições e estruturas do colégio. Pilar e Gabriel se unem para salvar o colégio. Felipe tenta arruinar a vistoria do inspetor. Thomas questiona Betina sobre o motivo de não assumirem o namoro, mas Betina tem medo de magoar Cristina.

RECORD – CANAL 9

Gênesis (21h45)

José é surpreendido novamente com a atitude ousada de Neferíades. Sheshi arrisca sua vida. Adurrá sente ódio por ser rejeitado.

REDE GLOBO

Garota do Momento (18h25)

Maristela e Juliano acusam Beatriz e Carmem de impostoras. Bia passa mal. Anita desconfia de que Nelson está envolvido no sumiço de Laika. Maristela, Zélia e Juliano tentam convencer Clarice de que Beatriz mente. Orlando observa Ana Maria. Maristela se preocupa com Arlete. Eugênio e Violeta se despedem de Raimundo. Jacira encontra Laika. Beatriz e Carmem procuram Clarice.

Volta Por Cima (19h40)

Tati e Madalena iniciam uma briga. Violeta aceita que Cacá e Jô treinem Chico. Doralice expulsa Osmar do hospital. Belisa se emociona ao lembrar do passado. Alberto sugere que Edson faça terapia. Sidney tenta conversar com Cida. Osmar se desespera ao saber que pode ser preso se Doralice o denunciar. Yuki consegue uma medida protetiva contra Gerson. Ana Lúcia ouve Chico falando com Cacá sobre seu desejo de se tornar capanga. O médico explica para Violeta como será o exame que fará em Cacá. Edson conversa com Bernardo. Tati diz a Madalena que não irá depor contra Osmar, se Doralice o denunciar. Cacá pede para morar na casa de Jão.

Mania de Você (21h20)

Mavi é obrigado por Mércia a comunicar a todos os participantes da reunião que ela é a nova CEO do grupo Albacoa. Mércia rasga o contrato com o suposto grupo canadense e demite Volney. Fátima comunica a Berta que Ísis foi presa e condenada por estelionato em sua juventude. Berta decide fazer o teste de DNA em Tomás. Volney e Mércia discutem. Robson conta a Gael sobre a gravidez de Fátima. Luma flagra Volney e Meg na casa de Viola. Mércia conta a Mavi que Volney está mancomunado com Viola. Luma desconfia de Mércia.