Resumo das Novelas, 28/01: Thomas e Betina se beijam e são flagrados por Cristina, em A Caverna Encantada

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

No capítulo desta terça-feira (28), que vai ao ar a partir das 21h05, Dalete retorna ao colégio para ajudar a melhorar a imagem da instituição

Com reviravoltas e revelações surpreendentes, confira o resumo dos capítulos que vão ao ar nesta terça-feira (28) na TV aberta:

SBT/TV JORNAL

(14h15) Quando Me Apaixono



Renata se preocupa com a possibilidade de seus filhos herdarem a índole assassina de sua mãe. Branca liga para a casa de Honório e quando a polícia investiga a ligação descobre que foi feita de dentro do hospital psiquiátrico. Depois de ser agredida violentamente por Augusto, Aurora é levada por Carlos e Lázaro para “A Bonita”.

Não satisfeito com a agressão, Augusto ordena a Ezequiel que mate Aurora. Adriana diz a Matias que ele é o amor da sua vida. Gonçalo decide que os dois representem a empresa na Convenção de Exportadores que acontecerá no litoral. Marina telefona para Jerônimo e pergunta o que ele decidiu em relação a Renata.

Regina convence Roberta a ir para sua casa para poder cuidá-la. Roberta gosta de Regina como se fosse sua mãe e quer tirar o sobrenome de Josefina de seus documentos. Marina volta ao povoado e Jerônimo é muito sincero com ela e diz que seu corpo, alma e coração pertencem a Renata.

(21h05) A Caverna Encantada

César atende dois clientes, um casal, que discutem sobre os cuidados do cachorro, e acaba fazendo uma sessão de terapia com eles. Dalete retorna ao colégio, exclusivamente para ajudar a melhorar a imagem da instituição diante do inspetor.

Pilar e Dalete exaltam Norma perante o inspetor. Após verificar o sistema de ensino e a estrutura do colégio, Severo aprova a inspeção. Thomas e Betina se beijam e são flagrados por Cristina. Preocupada, Betina decide contar para Cristina que está namorando Thomas.

RECORD

(21h45) Gênesis



Uma mensagem surpreende o faraó. Neferíades arma um plano cruel contra José. Asenate chora por uma grande perda.

REDE GLOBO

(18h25) Garota do Momento



Clarice expulsa Beatriz e Carmem de sua casa. Maristela e Juliano ameaçam Zélia. Bia garante a Ronaldo que descobrirá as intenções de Beatriz. Alfredo reconhece Laika. Beto protege Beatriz de jornalistas. Carmem tem uma ideia para provar a Clarice que Beatriz diz a verdade.

Nelson assume que foi ele que soltou Laika. Lígia provoca Clarice. Beto sonda Raimundo sobre o passado dos Alencar. Bia volta para casa. Eugênia cai na armadilha de Jacira. Anita pede o desquite a Nelson. Arlete comenta com Beatriz que Bia pode ser sua neta. Basílio chantageia Juliano.

(19h40) Volta Por Cima



Jão deixa Cacá ficar em sua casa. Madalena avisa a Tati que Osmar pode não ser preso se devolver o que roubou. Moreira se surpreende quando Ana Lúcia conta que Chico quer ser capanga da família Castilho. Osmar decide seguir os conselhos de Tati. Chico confessa seu amor por Cacá para Moreira.

Edson aconselha Nando a lutar por Tati. Doralice volta para casa, e Tati avisa a Osmar. Gerson se recusa a sair da academia, após saber da presença de Yuki. Nando e Tati ficam juntos. Madalena se surpreende ao saber que Cacá está morando na casa de Jão.

(21h20) Mania de Você



Mavi resiste a acreditar que Viola esteja aliada a Volney. Viola afirma que não desistirá de se vingar de Mavi e encontrar as provas para libertar Rudá. Diana oferece ajuda a Volney, com a condição de que ele se entregue à polícia. Fátima fica comovida com Gael, quando ele afirma que deseja ajudá-la a criar seu filho.

Hugo avisa a Iarlei que Tomás trabalhará na recepção do resort com ele. Daniel sofre com a partida de Michele. Mércia mostra a Mavi um vídeo, comprovando que Viola armou um golpe contra o filho. Mavi confronta Viola.