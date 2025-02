Horóscopo, 02/02: a energias são positivas e promissoras no amor

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com a Lua em destaque, este domingo (2) promete boas energias e oportunidades em diversas áreas da vida. Confira o que os signos reservam para você e aproveite ao máximo essa influência celestial.

ÁRIES

Se depender dos astros, você vai domingar de braços dados com a sorte e pode aguardar um dia dos mais animados, bebê!

Hoje a Lua brilha toda poderosa em seu signo e só faz aspectos maravilindos no céu. Os convites para sair devem triplicar. No amor, as vibes são positivas e promissoras.

COR: AZUL-ROYAL

PALPITE: 25, 02, 07

TOURO

Hoje só tem aspecto positivo no céu e garanto que você tem tudo para curtir um dia de sossego e tranquilidade, do jeito que gosta.

Em matéria de amor não convém criar altas expectativas, mas o período deve ser de muita cumplicidade com o love.

COR: AZUL

PALPITE: 30, 03, 27

GÊMEOS

Se tem planos para sair e se divertir com os amigos, bora caprichar no look e marcar com a turma porque os astros garantem um domingão perfeito.

Entre o meio da tarde e a noite, surpresas incríveis estão previstas no departamento amoroso, não perca as esperanças.

COR: LILÁS

PALPITE: 04,22,51

CÂNCER

Domingo rima com descanso, mas hoje os astros convidam a pegar firme em suas metas e avisam que o período tem tudo para ser de conquistas e glórias na vida profissional.

Também pode trocar experiências e vivências valiosas com os parentes e amigos. Na paixão, sua sensualidade estará no modo atraente e o clima vai esquentar.

COR: VERDE-CLARO

PALPITE: 61, 02, 11

LEÃO

Domingou com “d” de diversão para os leõezinhos que adoram tirar o pé de casa e escapar da rotina.

O período é propício para investir em programinhas descontraídos, incluindo uma viagem rápida e lugares animados. No amor, Sol e Lua vão blindar de vez o romance.

COR: AMARELO-OURO

PALPITE: 37, 01, 03

VIRGEM

Hoje seu sexto sentido estará turbinado e será um grande aliado, ajudando você a tomar as melhores decisões e iniciativas.

Além de favorecer suas relações pessoais, também vai ser útil aos seus interesses e indicará o caminho certo. Nos assuntos do coração, o período promete ser vibrante e seu lado sensual estará no comando.

COR: PRETO

PALPITE: 16, 10, 45

LIBRA

Domingou com excelentes energias e as estrelas avisam que o período será perfeito sem defeitos.

Pode relaxar e deixar as responsabilidades todas para outro momento porque o dia convida a curtir a companhia dos seus queridos e aproveitar o tempo livre para aperfeiçoar suas relações.

Sol e Lua garantem que você tem tudo para consagrar de vez uma relação.

COR: AMARELO

PALPITE: 50, 05, 53

ESCORPIÃO

Hoje a Lua tá com a corda toda e troca vibes benéficas com os astros, favorecendo os assuntos que dizem respeito ao trabalho e à saúde.

Sua vitalidade física ficará nas alturas e não vai faltar disposição. Interesses familiares podem pedir mais atenção, mas o clima muda e momentos deliciosos estão previstos. Astral maravilhoso no romance

COR: DOURADO

PALPITE: 48, 55, 21

SAGITÁRIO

Hoje a Lua brilha toda poderosa no setor mais positivo do seu Horóscopo e de quebra só faz aspectos maravilhosos com os astros, anunciando um período perfeito em todos os assuntos.

No amor, sua seducência virá à tona e você tem tudo para arrasar o coração de quem ama.

COR: ROXO

PALPITE: 48, 45, 18

CAPRICÓRNIO

O dia vai raiar com ótimas promessas para as suas finanças e você pode tirar a barriga da miséria, Caprica!

O convívio com a turma de casa vai ganhar bons estímulos e há sinal de que vai passar momentos deliciosos com seus queridos. Grande sintonia com o amor anima o final do seu dia.

COR: AZUL-ESVERDEADO

PALPITE: 31, 58, 13

AQUÁRIO

Domingou com excelentes energias e hoje o astral fica redondinho para você fazer tudo o que gosta.

Bora aproveitar a folga para se dedicar a um hobby ou então permanecer mais tempo com quem compartilha afinidades. Lua e Mercúrio também, No amor, não deve faltar habilidade para envolver e manter a chama acesa.

COR: SALMÃO

PALPITE: 18, 54, 25

PEIXES

Parentes e pessoas próximas podem dar uma boa ajuda e pendências antigas serão resolvidas com agilidade.

Nos assuntos do coração, o anseio por estabilidade vai crescer e talvez você pense mais no futuro. Há sinal de entrosamento e muita harmonia.