Homem da Meia-Noite antecipa o Carnaval com festa de 93 anos, no Recife

O calunga mais amado de Pernambuco provou, mais uma vez, a sua unanimidade entre os foliões. O Homem da Meia-Noite foi recebido com festa no Marco Zero, na tarde deste domingo (2), onde blocos líricos, como Bloco da Saudade, Bloco das Flores, Batutas de São José e Flor da Lira, se juntaram à multidão para um cortejo pelas ruas do Bairro do Recife, após um desfile fluvial pela Bacia do Pina e o Rio Capibaribe, em celebração aos 93 anos de um dos símbolos do Carnaval pernambucano.

A festa começou às 16h, saindo do Catamaran. O destino final do calunga foi o Paço do Frevo, na Praça do Arsenal, onde Getúlio Cavalcanti, homenageado do Carnaval deste ano, e o Coral Edgar Moraes, que realizaram uma apresentação nas janelas do espaço cultural e deram o tom para a celebração do aniversário, que contou com bolo e parabéns coletivo, entoado pelos amantes do Homem da Meia-Noite.

A nova roupa do carnaval



No Paço do Frevo, o Homem da Meia-Noite recebeu ainda a roupa que usará no Sábado de Zé Pereira, abertura oficial do Carnaval. O fraque, confeccionado por Cid Cavalcanti e Josué, representa os blocos O Bonde e Cordas e Retalhos, agregando ainda mais simbolismo ao momento.

Arrastão do Frevo Especial



O cortejo do Homem da Meia-Noite foi realizado em parceria com o Paço do Frevo, como parte do Arrastão do Frevo Especial. Esta é a quarta visita do gigante ao equipamento cultural, sendo a última realizada no Dia Nacional do Frevo, em setembro de 2023.

O Arrastão é uma das programações mais longevas do Paço e tradicionalmente ocorre no primeiro domingo de cada mês.