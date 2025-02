Horóscopo, 03/02: As estrelas recomendam manter a rotina e focar no planejado

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Saiba as previsões astrológicas para seu signo e como começar a semana com equilíbrio e aproveitar as oportunidades da sua segunda-feira

Esta segunda-feira (03) chega com desafios, mas também com oportunidades! O movimento dos astros indica momentos de tensão no início do dia, seguidos de uma energia mais equilibrada à medida que as horas passam.

O segredo para um dia produtivo é manter o foco e agir com paciência. Veja o que os astros têm a dizer para o seu signo.

ÁRIES

Sua paciência será testada nas primeiras horas da segundona e convém respirar fundo para não se desentender com ninguém.

O trabalho também pode exigir jogo de cintura no período da manhã, mas depois as coisas devem fluir bem. No amor, Mercúrio e Júpiter prometem excelentes energias.

COR: CEREJA

PALPITE: 45, 52, 25

TOURO

Segundou com alertas das estrelas e a recomendação é pegar mais leve logo cedo. A Lua segue no signo anterior ao seu e se estranha com Marte, revelando que o clima vai ficar nervosinho nas primeiras horas do dia.

Mesmo assim, foque no que deve ser feito e não perca tempo com assuntos improdutivos. Já à noite, não vai faltar estabilidade com o mozão.

COR: CREME

PALPITE: 53, 50, 59

GÊMEOS

A segundona chega com instabilidades e convém você ir mais devagar para não atropelar seus planos nas primeiras horas da manhã.

Controle a vontade de gastar e procure administrar as suas finanças com mais juízo. Agora, a melhor parte deve acontecer à noite, quando novidades deliciosas podem marcar presença no romance.

COR: ROSA

PALPITE: 20, 11, 38

CÂNCER

Marte segue em seu signo, mas com a Lua, deixa seu jeito mais reativo e alerta que picuinhas podem dar as caras.

Para não ter maiores aborrecimentos, a dica é ir com calma na alma e medir as palavras com quem convive e trabalha. No lado amoroso, as vibes mais positivas vão ficar ativas e sua sensualidade pode arrasar.

COR: LARANJA

PALPITE: 10, 37, 12

LEÃO

As estrelas recomendam manter a rotina e focar no que já estava planejado. Ainda bem que o clima melhora bastante durante o dia e há sinal de ótimas novidades em assuntos que dizem respeito a estudos ou mudanças no trabalho.

À noite, o astral se firma de vez e muitas alegrias estão previstas na paixão.

COR: PRETO

PALPITE: 41, 31, 40

VIRGEM

Hoje os astros se estressam no céu logo cedo e pode sobrar para o seu signo, que tende a ficar bem mais esquentadinho.

Assuntos que envolvam dinheiro também vão exigir mais prudência e a ordem é enxugar os gastos. Agora, as melhores vibes vão chegar à noite e os astros apontam sucesso no amor.

COR: AZUL-CLARO

PALPITE: 06, 59, 23

LIBRA

A semana começa com vibes treteiras, pegue mais leve nas primeiras horas, evitando se estressar no trabalho.

As relações pessoais também podem ser alvos de instabilidades, convém ter mais paciência para não correr o risco de provocar torta de climão. Mercúrio, que brilha em seu paraíso e sorri para Júpiter, vai realçar seus encantos e promete um período perfeito no amor.

COR: GOIABA

PALPITE: 19, 37, 10

ESCORPIÃO

Há tendência a se irritar com facilidade e até a saúde pode ser afetada. Por isso, hoje é melhor manter a rotina e cuidar dos assuntos que já estão em andamento.

Ao anoitecer, Mercúrio e Júpiter mandam um baita incentivo para suas relações pessoais e o clima deve ficar super animado no amor.

COR: PINK

PALPITE: 31, 51, 42

SAGITÁRIO

A Lua prossegue em seu paraíso, mas troca vibes treteiras com Marte e recomenda a controlar seus impulsos.

O recado vale principalmente para os interesses financeiros e amorosos, portanto, segure a onda. A boa notícia é que pode esperar ótimas vibes no amor.

COR:AZUL

PALPITE: 25, 43, 02

CAPRICÓRNIO

Se depender dos astros, a semana começa nervosinha e a dica é se valer da prudência para não se meter em rolos e ciladas.

Os contatos em geral podem ficar à mercê de instabilidades e convém fazer a sua parte para não entrar em disputas com quem convive e trabalha. Boas notícias sobre dinheiro. Tudo certo no amor.

COR: CINZA

PALPITE: 53, 17, 44

AQUÁRIO

As estrelas avisam que as tretas vão rondar seus contatos. Melhore o diálogo com os outros, seja mais paciente e dose bem a sinceridade.

Os assuntos do coração começam o dia com desafios, ainda bem que o clima vai ficar mais positivo a partir da tarde e você terá sucesso.

COR: AMARELO

PALPITE: 45, 48, 18

PEIXES

A Lua se estranha com Marte logo no início do dia e revela que o astral vai ficar nervoso nas finanças e nas paqueras.

Em compensação, os interesses de trabalho devem caminhar bem ao longo do dia. O astral fica lindo e poderoso nos assuntos do coração.