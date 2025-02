Carnaval 2025: Prévias de maracatu no Recife começam nesta segunda (3); confira programação

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Os tambores do Maracatu Cambinda Estrela darão início às prévias recifenses nesta segunda-feira (3), com ensaio do Tumaraca na sede da agremiação na Campina do Barreto, Zona Norte, a partir das 17h.

O evento é uma prévia do encontro que ocorre há 22 edições no Marco Zero do Recife, que esse ano terá como tema "Maracatu Futuro Ancestral". Confira a programação completa no final do texto.

Ao longo desta semana e de todo o mês diferente, sedes de diferentes grupos receberão o "aquecimento".

Leia Também Prévias de Carnaval 2025: Confira a programação de eventos no Recife

Este ano, 13 nações de maracatu vão se reunir na celebração, tocando juntas sob a direção artística de Lucas dos Prazeres, com direção criativa de Deyse Leitão, Rubinho Petty e Fábio Sotero.

Farão parte do Tumaraca os maracatus: Cambinda Estrela, Encanto do Dendê, Porto Rico, Raízes de África, Encanto do Pina, Encanto da Alegria, Aurora Africana, Estrela Dalva, Nação Tupinambá, Xangô Alafin. Leão da Campina, Estrela Brilhante do Recife e Estrela Brilhante de Igarassu.

Confira programação completa:

Segunda-feira (3)

Maracatu Cambinda Estrela

Onde: Rua Doutor Elias Gomes, 420, Chão de Estrelas/Campina do Barreto

Horário: 17h

Quarta-feira (5)

Maracatu Porto Rico

Local: Rua Enrico Vitrúvio, 484, Pina (próximo ao Banhista do Pina)

Horário: 17h

Quinta-feira (6)

Maracatu Estrela Brilhante do Recife

Local: Rua Severino Bernardino Pereira, Alto José do Pinho (próximo ao Caldinho do Biu)

Horário: 17h

Sexta-feira (7)

Ensaio coletivo das três nações

Local: Rua da Moeda

Horário: 17h

Dia 10 (segunda-feira)

Maracatu Raízes de África

Local: Largo da Bomba do Hemetério, na Rua Chã de Alegria (ao lado de Gil do Peixe)

Horário: 17h

Dia 11 (terça-feira)

Maracatu Encanto do Pina

Local: Rua Osvaldo Machado, 504, Pina

Horário: 17h

Dia 12 (quarta-feira)

Maracatu Encanto da Alegria

Local: Largo da Mangabeira (ao lado do Bar do Meninão)

Horário: 17h

Dia 14 (sexta-feira)

Ensaio coletivo das três nações

Local: Rua da Moeda

Horário: 17h

Dia 15 (sábado)

Maracatu Estrela Dalva

Local: Rua Pinheiro, 2, Joana Bezerra (em frente ao Compaz Dom Hélder Câmara)

Horário: 17h

Dia 18 (terça-feira)

Maracatu Tupinambá

Local: Rua Erundina de Negreiros, Córrego do Jenipapo (em frente à Loja TMAV)

Horário: 17h

Dia 20 (quinta-feira)

Maracatu Leão da Campina

Local: Rua Empresário Ricardo Brennand, 5, UR 4 - Ibura

Horário: 17h

Dia 21 (sexta-feira)

Ensaio coletivo das três nações

Local: Rua da Moeda

Horário: 17h

Dia 26 (quarta-feira)

Ensaio geral do Tumaraca

Local: Marco Zero

Horário: 20h