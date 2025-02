Exposição Imersiva "Oceano Vivo" entra na reta final com ingressos promocionais no RioMar Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A mostra, que encanta visitantes de todas as idades, segue em cartaz até domingo (09/02) com descontos especiais nos ingressos

A exposição imersiva "Oceano Vivo", que tem encantado o público ao proporcionar um mergulho nas belezas do fundo do mar por meio de uma experiência tecnológica envolvente, entra em seus últimos dias no RioMar Recife.

A mostra, instalada na Praça de Eventos 2, no Piso L1, segue em cartaz até o próximo domingo, 9 de fevereiro, oferecendo ingressos promocionais para os visitantes.

Com um espaço de 200 metros quadrados e utilizando dez projetores de alta resolução, a experiência transporta o público para um universo subaquático repleto de cores, texturas e criaturas marinhas.

O espetáculo visual exibe um verdadeiro balé de algas, peixes, baleias, tubarões, águas-vivas e muitos outros seres que compõem a biodiversidade dos oceanos.

Descontos especiais na última semana



Para os últimos dias da exposição, o público pode aproveitar preços promocionais nos ingressos:

Ingresso seguidor: R$ 39,90 para seguidores do RioMar Recife e da exposição "Oceano Vivo" nas redes sociais.



R$ 39,90 para seguidores do RioMar Recife e da exposição "Oceano Vivo" nas redes sociais. Ingresso promocional 2x1: Válido para o horário das 9h às 12h30. Na compra de um ingresso, o visitante ganha outro, totalizando R$ 39,90 para duas pessoas.



Válido para o horário das 9h às 12h30. Na compra de um ingresso, o visitante ganha outro, totalizando R$ 39,90 para duas pessoas. Combo família: O pacote com quatro ingressos sai por R$ 149,90.



Sucesso consolidado no Nordeste



Após conquistar o público em João Pessoa e Maceió, a instalação artística chega à capital pernambucana consolidando-se como uma experiência imperdível para todas as idades.

Com uma duração de 30 minutos, a mostra proporciona um espetáculo audiovisual que encanta tanto crianças quanto adultos e idosos.