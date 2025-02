Exposição 'Serpentário', na Galeria Marco Zero, reúne obras de Bruno Vilela, Giovanna Simões e Juliana Lapa

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Galeria Marco Zero, na Zona Sul do Recife, abriu seu calendário de 2025 com a exposição "Serpentário", que fica em cartaz até 28 de fevereiro.

A mostra reúne obras dos artistas pernambucanos Bruno Vilela, Giovanna Simões e Juliana Lapa, com curadoria de Bruna Rafaella Ferrer. A visitação acontece de segunda a sexta, das 10h às 19h, e aos sábados, das 10h às 17h.

"Serpentário" mergulha em simbologias ligadas às serpentes, com expografia que busca criar uma atmosfera sinuosa, sensual e cheia de mistério. A abertura, no dia 29 de janeiro, coincidiu com o início do Ano da Serpente no calendário chinês.

As obras, em sua maioria pinturas inéditas, exploram questões como a passagem do tempo, a ficcionalização e a construção de paisagens, convidando o público a refletir sobre esses temas de forma poética e visual.

Processo de amizade e colaboração

Imagem da exposição "Serpentário", montada na Galeria Marco Zero, no Recife - DANILO GALVÃO/DIVULGAÇÃO Imagem da exposição "Serpentário", montada na Galeria Marco Zero, no Recife - DANILO GALVÃO/DIVULGAÇÃO

Bruno, Giovanna e Juliana são amigos há mais de dez anos e compartilham admiração mútua por seus trabalhos. A exposição nasceu dessa conexão, aliada a interesses comuns em arte, espiritualidade e psicanálise.

A curadora, Bruna Rafaella Ferrer, também teve um papel ativo no processo, que começou a ser construído em julho de 2024, a partir de muitas conversas e trocas.

Segundo Bruna, a serpente é um símbolo poderoso, que representa tanto a cura e o conhecimento quanto a destruição e as imagens que moldam nossa realidade. A exposição respeita as individualidades dos três artistas, mas também revela as conexões entre seus trabalhos.

"Foi como uma grande cozinha da pintura, onde cada um trouxe seus ingredientes e ferramentas, criando uma alquimia de materiais e um aprendizado coletivo", explica a curadora.

Destaques da exposição

Imagem da exposição "Serpentário", montada na Galeria Marco Zero, no Recife - DANILO GALVÃO/DIVULGAÇÃO Imagem da exposição "Serpentário", montada na Galeria Marco Zero, no Recife - DANILO GALVÃO/DIVULGAÇÃO

Giovanna Simões apresenta as pinturas originais das 22 cartas dosinuosa, sensual e cheia de mistério., criadas ao longo de dois anos em um processo intenso de autoconhecimento e conexão espiritual.

Outro destaque é "O Oráculo da Serpente", um gaveteiro de madeira que guarda mensagens inspiradas no tarô, oferecendo uma experiência interativa e reflexiva ao público.

Juliana Lapa retoma processos iniciados em sua última exposição individual, "Casa Viva", realizada em Carpina, sua cidade natal. Suas obras exploram o corpo feminino como paisagem, com destaque para trabalhos como "Constelação da Serpente", "Aguaceiro" e "Roda a saia, espalha as entranhas".

Bruno Vilela exibe 19 obras, incluindo as séries "Nuvens Estranhas" e "7 mares", além de trabalhos como "A porta da América" e "Yukatan", que trazem sua visão única sobre paisagens e narrativas simbólicas.

Cadernos: mergulho nos processos criativos

Além das obras, o público pode conferir cadernos e diários dos artistas, que revelam seus processos criativos e referências. Esses materiais funcionam como livros de receita, mas sem a intenção de ensinar "como fazer".

Em vez disso, mostram os ingredientes, texturas, cores e sensorialidades que compõem cada trabalho, oferecendo um olhar íntimo sobre a criação artística.

SERVIÇO

Exposição Serpentário, com Bruno Vilela, Giovanna Simões e Juliana Lapa

Onde: Galeria Marco Zero (Avenida Domingos Ferreira, 3393, Boa Viagem)

Quando: de segunda a sexta-feira, das 10h às 19h; sábado, das 10h às 17h, até 28 de fevereiro de 2025

Quanto: Gratuito