Grammy 2025: Beyoncé e Kendrick Lamar dominam a noite; confira os destaques da cerimônia

Na 67ª edição do Grammy, Beyoncé faz história com o Álbum do Ano, enquanto Kendrick Lamar terminou a noite como grande vencedor, com 5 prêmios

A 67ª edição do Grammy Awards ocorreu neste domingo, 02, no Crypto.com Arena, em Los Angeles, Estados Unidos. A cerimônia, que é a principal premiação da indústria da música norte-americana, teve como principais venceres da noite a cantora Beyoncé e o rapper Kendrick Lamar.

Beyoncé levou 3 gramofones para casa, incluindo, pela primeira vez, o prêmio de Álbum do Ano, a principal categoria do Grammy. Os prêmios foram para o álbum Cowboy Carter, produção ousada onde a artista pop se aventurou pela primeira vez no universo country. O disco também venceu na categoria de melhor álbum do gênero.

Embora seja a artista que mais recebeu Grammys na história, acumulando agora 35 vitórias, Beyoncé nunca havia recebido o prêmio de Álbum do Ano.

"Eu me sinto muito completa e honrada. Foram muitos anos", declarou a cantora em seu discurso.

Já o rapper Kendrick Lamar foi quem mais levou prêmios nessa noite: 5 gramofones pela música "Not Like Us", entre eles os cobiçados Gravação do Ano e Canção do Ano. Agora, o artista conta com 22 Grammys na carreira.

Destaques da noite

O evento contou com performances de artistas que foram destaque no ano de 2024, como a britânica Charli XCX, que dominou a internet com o irreverente disco “BRAT”, ganhador nas categorias de Melhor Álbum Dance/Eletrônica e Melhor Gravação Pop Dance.

Sabrina Carpenter, que ocupou as paradas musicais no último ano, também se apresentou no evento e ganhou dois Grammys, incluindo o de Melhor Álbum Pop Vocal, por “Short 'n' Sweet”. Já a colombiana Shakira venceu como Melhor Álbum Pop Latino com “Las Mujeres Ya No Lloran”, categoria em que a brasileira Anitta concorria com “Funk Generation”.

A rapper Doechii levou o prêmio de Melhor Álbum de Rap e fez uma performance aclamada no Grammy Awards 2025 - Michael Tran / AFP

A rapper Doechii também foi destaque como vencedora da categoria de Melhor Álbum de Rap, pelo disco "Alligator Bites Never Heal” tornando-se a terceira mulher da história a vencer na categoria. A artista, que viralizou nas redes nos últimos meses, foi ovacionada por sua performance na cerimônia.



Como Artista Revelação, a escolhida foi a cantora Chappell Roan. Em seu discurso de vitória, ela adotou um tom de denúncia e reivindicou mais reconhecimento das gravadoras aos artistas em desenvolvimento, como melhores salários e plano de saúde.

Esnobadas

Duas das artistas que historicamente foram reconhecidas nas cerimônias do Grammy terminaram a noite sem nenhum prêmio desta vez: Billie Eilish, que concorria a 7 prêmios com "Hit Me Hard and Soft" e o hit "Birds of a Feather" e a loira Taylor Swifit, que concorria em seis categorias com o disco “The Tortured Poets Department”.

Milton Nascimento barrado

Um dos maiores artistas do Brasil, o cantor Milton Nascimento não levou o prêmio de Melhor Álbum Vocal de Jazz, ao qual concorria pela parceria com a musicista de jazz Esperanza Spalding. Além disso, o cantor não teve direito a se sentar na mesa do Grammy, segundo Spalding.

"Então, Milton não pôde se sentar nas mesas para a cerimônia deste ano. Isso não me agradou", escreveu a musicista em uma postagem no Instagram.

"Estou brava porque essa lenda viva não foi considerada importante o suficiente para sentar entre os principais artistas", protestou a artista.

Lista de vencedores do Grammy

Confira os vencedores das categorias do Grammy 2025:



Álbum do ano



New Blue Sun – Andre 3000

Cowboy Carter – Beyoncé (vencedor)

Short n’ Sweet – Sabrina Carpenter

Brat – Charlie XCX

Djesse Vol. 4 – Jacob Collier

Hit Me Hard and Soft – Billie Eilish

The Rise and Fall of a Midwest Princess – Chappell Roan

The Tortured Poets Department – Taylor Swift



Música do ano



A Bar Song (Tipsy) – Shaboozey

Birds of a Feather – Billie Eilish

Die With a Smile – Lady Gaga e Bruno Mars

Fortnight – Taylor Swift e Post Malone

Good Luck, Babe! – Chappell Roan

Not Like Us – Kendrick Lamar (vencedor)

Please Please Please – Sabrina Carpenter

Texas Hold’em – Beyoncé



Gravação do ano



Now And Then – The Beatles

TEXAS HOLD ‘EM – Beyoncé

Espresso – Sabrina Carpenter

360 – Charli XCX

BIRDS OF A FEATHER – Billie Eilish

Not Like Us – Kendrick Lamar (vencedor)

Good Luck, Babe! – Chappell Roan

Fortnight – Taylor Swift and Post Malone



Artista revelação



Benson Boone

Sabrina Carpenter

Doechii

Khruangbin

RAYE

Chappell Roan (vencedor)

Shaboozey

Teddy Swims



Melhor álbum pop latino



Funk Generation – Anitta

El Viaje – Luis Fonsi

GARCÍA – Kany García

Las Mujeres Ya No Lloran – Shakira (vencedora)

ORQUÍDEAS – Kali Uchis



Melhor performance pop solo



Beyoncé – Bodyguard

Sabrina Carpenter – Espresso (vencedor)

Charli XCX – Apple

Billie Eilish – Birds of a Feather

Chappell Roan – Good Luck, Babe!



Melhor álbum pop vocal



Short n’ Sweet – Sabrina Carpenter (vencedora)

HIT ME HARD AND SOFT – Billie Eilish

eternal sunshine – Ariana Grande

The Rise And Fall Of A Midwest Princess – Chappell Roan

THE TORTURED POETS DEPARTMENT -Taylor Swift



Melhor performance pop em duo ou grupo



Gracie Abrams e Taylor – Us

Beyoncé e Post Malone – Leviis Jeans

Charlie xcx e Billie Eilish – Guess

Ariana Grande e Brandy & Monica- The Boy is Mine

Lady Gaga e Bruno Mars – Die With a Smile (vencedores)



Melhor clipe



Tailor Swif – A$AP Rocky

Fortnight – Taylor Swift and Post Malone

360 – Charli xcx

Houdini – Eminem

Not Like Us – Kendrick Lamar (vencedor)



Melhor gravação pop dance



Make You Mine – Madison Beer

Von Dutch – Charli xcx (vencedor)

L’AMOUR DE MA VIE [OVER NOW EXTENDED

EDIT] – Billie Eilish

yes, and? – Ariana Grande

Got Me Started – Troye Sivan



Melhor álbum dance/eletrônica



Make You Mine – Madison Beer

BRAT – Charli XCX (vencedor)

Von Dutch – Charli XCX

L’Amour De Ma Vie [Over Now Extended Edit] – Billie Eilish

Yes, And? – Ariana Grande

Got Me Started – Troye Sivan



Melhor álbum de R&B



11:11 (Deluxe) – Chris Brown (vencedor)

Vantablack – Lalah Hathaway

Revenge – Muni Long

Algorithm – Lucky Daye

Coming Home – Usher



Melhor performance de R&B



Guidance – Jhené Aiko

Residuals – Chris Brown

Here We Go (Uh Oh) – Coco Jones

Made For Me (Live On BET) – Muni Long (vencedor)

Saturn – SZA



Melhor música de R&B



After Hours – Kehlani

Burning – Tems

Here We Go (Uh Oh) – Coco Jones

Ruined Me – Muni Long

Saturn – SZA (vencedor)



Melhor performance de rap melódico



KEHLANI – Jordan Adetunji Featuring Kehlani

SPAGHETTII – Beyoncé, Linda Martell & Shaboozey

We Still Don’t Trust You – Future & Metro Boomin Featuring The Weeknd

Big Mama – Latto

3:AM – Rapsody and Erykah Badu (vencedor)



Melhor música de rap



Asteroids – Rapsody and Hit-Boy

Carnival – ¥$ (Kanye West & Ty Dolla $ign), Rich The Kid & Playboi Carti

Like That – Future, Metro Boomin & Kendrick Lamar

Not Like Us – Kendrick Lamar (vencedor)

Yeah Glo! – GloRilla



Melhor performance de rap



Enough (Miami) — Cardi B.

Where The Sun Shines Again — Common, Pete Rock e Bilal.

Nissan Altima — Doechii.

Houdini — Eminem.

Like That — Future, Metro Boomin e Kendrick Lamar.

Yeah Glo! – Glorilla

Not Like Us – Kendric Lamar (vencedor)



Melhor álbum de rap



Might Delete Later – J. Cole

The Auditorium, Vol. 1 – Common & Pete Rock

Alligator Bites Never Heal – Doechii (vencedor)

The Death Of Slim Shady (Coup De Grâce) – Eminem

We Don’t Trust You – Future & Metro Boomin



Melhor álbum de rock



Happiness Bastards – The Black Crowes

Romance – Fontaines D.C.

Saviors – Green Day

TANGK – IDLES

Dark Matter – Pearl Jam

Hackney Diamonds – The Rolling Stones (vencedor)

No Name – Jack White



Melhor canção de rock



Broken Man — St. Vincent (vencedora)

Beautiful People (Stay High) — The Black Keys

Dark Matter — Pearl Jam

Dilemma — Green Day

Gift Horse — Idles



Melhor performance de rock

Now And Then — Beatles (vencedor)

Beautiful People (Stay High) — The Black Keys

The American Dream Is Killing Me — Green Day

Gift Horse — Idles

Dark Matter — Pearl Jam

Broken Man — St. Vincent



Melhor álbum de música alternativa



Neon Pill — Cage the Elephant

Song of the Lake — Nick Cave & the Bad Seeds

Starburster — Fontaines D.C.

Bye Bye — Kim Gordon

Flea — St. Vincent (vencedora)



Melhor performance de música alternativa



Flea — St. Vincent (vencedora)

Neon Pill — Cage the Elephant

Song of the Lake — Nick Cave & the Bad Seeds

Starburster — Fontaines D.C.

Bye Bye — Kim Gordon



Melhor performance de música africana



Tomorrow – Yemi Alade

MMS – Asake & Wizkid

Sensational – Chris Brown, Davido & Lojay

Higher – Burna Boy

Love Me JeJe – Tems (vencedor)



Melhor álbum country



COWBOY CARTER – Beyoncé (vencedora)

F-1 Trillion – Post Malone

Deeper Well – Kacey Musgraves

Higher – Chris Stapleton

Whirlwind – Lainey Wilson



Produtor não-clássico do ano



Alissia

Dernst “D’Mile” Emile II

Ian Fitchuk

Mustard

Daniel Nigro (vencedor)



Melhor performance solo de country



16 CARRIAGES – Beyoncé

I Am Not Okay – Jelly Roll

The Architect – Kacey Musgraves

A Bar Song (Tipsy) – Shaboozey

It Takes A Woman – Chris Stapleton (vencedor)



Melhor performance em duo/grupo de country



Cowboys Cry Too – Kelsea Ballerini eNoah Kahan

II MOST WANTED – Beyoncé feat. Miley Cyrus (vencedor)

Break Mine – Brothers Osborne

Bigger Houses – Dan e Shay

I Had Some Help – Post Malone feat. Morgan Wallen



Melhor álbum de reggae



Take It Easy – Collie Buddz

Party With Me – Vybz Kartel

Never Gets Late Here – Shenseea

Bob Marley: One Love – Music Inspired By The Film (vencedor)

Evolution – The Wailers



Compositor não-clássico do ano



Jessi Alexander

Amy Allen (vencedor)

Edgar barrera

Jessie Jo Dillon

Raye



Melhor música composta para mídia visual



Ain’t No Love In Oklahoma – Luke Combs

Better Place – *NSYNC & Justin Timberlake

Can’t Catch Me Now – Olivia Rodrigo

It Never Went Away – Jon Batiste (vencedor)

Love Will Survive – Barbra Streisand



Melhor trilha sonora para mídia visual



American Fiction

Challengers

The Color Purple

Dune: Part Two (vencedor)

Shgun



Melhor álbum de jazz alternativo



Night Reign — Arooj Aftab

New Blue Sun — André 3000

Code Derivation — Robert Glasper

Foreverland — Keyon Harrold

No More Water: The Gospel Of James Baldwin — Meshell Ndegeocello (vencedor)



Melhor álbum latino de jazz



Spain Forever Again – Michel Camilo & Tomatito

Cubop Lives! – Zaccai Curtis (vencedor)

COLLAB- Hamilton de Holanda & Gonzalo Rubalcaba

Time and Again – Eliane Elias

El Trio: Live in Italy – Horacio ‘El Negro’ Hernández, John Beasley & José Gola

Cuba and Beyond – Chucho Valdés & Royal Quartet

As I Travel – Donald Vega feat. Lewis Nash, John Patitucci & Luisito Quintero



Melhor álbum de vocal de jazz



A Joyful Holiday — Samara Joy (vencedor)

Journey In Black” — Christie Dashiell

Wildflowers Vol. 1 — Kurt Elling & Sullivan Fortner

Milton + Esperanza — Milton Nascimento & Esperanza Spalding

My Ideal — Catherine Russell & Sean Mason



Melhor álbum americano



The Other Side — T Bone Burnett

$10 Cowboy — Charley Crockett

Trail Of Flowers — Sierra Ferrell (vencedor)

Polaroid Lovers — Sarah Jarosz

No One Gets Out Alive — Maggie Rose

Tigers Blood — Waxahatchee