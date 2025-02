Horóscopo, 04/02: o romance ganha estímulos e não vai faltar alegria

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Saiba como a energia dos astros vão influenciar seu dia e quais oportunidades podem surgir para você no amor, na carreira e nas finanças

Esta terça-feira (4) será um dia repleto de boas surpresas segundo os astros, emoções e oportunidades, principalmente no amor.

A Lua e Vênus estão movimentando diferentes áreas do zodíaco, trazendo boas novas para as relações, crescimento pessoal e até mesmo dinheiro inesperado. Quer saber como isso impacta o seu signo? Confira!

ÁRIES

A Lua ingressa em sua Casa da Fortuna e dá um bom incentivo para os seus interesses materiais.

Aproveite para explorar seu tino comercial e empreendedor ao lidar com grana, No amor, maneire no sentimento de posse e evite cobranças na relação.

COR: VERMELHO

PALPITE: 30, 19, 12

TOURO

A Lua, que desembarca em seu signo em plena madrugada, promete deixar seus dons e suas qualidades ainda mais fortes.

Para melhorar, também pode incrementar seus ganhos e explorar sua capacidade de negociação, No amor, não tenha medo de propor coisas novas.

COR: AMARELO

PALPITE: 25, 27, 34

GÊMEOS

A Lua migra para o seu inferno astral e essa vibe deixa seu comportamento mais contido. Também pode mostrar um jeito mais discreto e evitar contato com pessoas diferentes, mas, deve se concentrar melhor no trabalho.

Vênus entra em cena para equilibrar a balança e promete novidades especiais nas amizades e no amor. Falando em coração, valorize o diálogo.

COR: AMARELO

PALPITE: 30, 21, 28

CÂNCER

Vênus brilhará no topo do seu Horóscopo, elevando as chances de sucesso e realização na carreira.

Tudo indica que também vai ganhar mais popularidade, isso sem falar que a Lua anuncia novas amizades. Prepara o coração porque o período pode reservar surpresas e emoções.

COR: CINZA

PALPITE: 50, 04, 31

LEÃO

A Lua migra para o ponto mais alto do seu Horóscopo e promete mais visibilidade profissional. Não perca uma boa chance de exibir seus talentos e suas competências, pois pode subir no conceito da chefia.

Na paixão, Vênus traz notícias para glorificar em pé e promete surpresinhas incríveis.

COR: MAGENTA

PALPITE: 36, 52, 18

VIRGEM

Good vibes chegam da Lua, que hoje entra em Touro e traz novidades estimulantes para a sua vida pessoal e profissional.

Vênus também vai influenciar o seu astral e deixará seu jeito mais determinado e batalhador lidar com grana. No amor, seu lado sensuelen se fortalece, a atração aumenta e a intimidade vai ficar mais caliente.

COR: LILÁS

PALPITE: 33, 53, 32

LIBRA

Hoje você pode tirar vantagem da sua percepção para atrair melhorias, ainda mais para o seu bolso.

Agora, as vibes mais generosas quem traz é Vênus, que passa a brilhar no lado oposto do seu Horóscopo, destacando o valor das suas relações e das pessoas. No amor, sua atenção e dedicação vai fazer a diferença.

COR: PRATA

PALPITE: 56, 27, 02

ESCORPIÃO

Vênus muda de cenário e coloca os assuntos de trabalho em lugar de destaque.

O bem estar tende a aumentar e seu lado vaidoso virá à tona, sinal de que é a hora certa para cuidar do corpo e da aparência. Só vá com calma à noite, quando tretas vão rondar a vida familiar e o romance.

COR: VIOLETA

PALPITE: 15, 08, 42

SAGITÁRIO

A Lua coloca as responsabilidades em evidência e aponta um período de muito trabalho. Tudo indica que tem money chegando na sua conta, além de promessas de mais sorte em jogos, loterias e apostas.

Com seu charme e seducência tinindo, o romance ganha estímulos e não vai faltar alegria.

COR: AZUL-CLARO

PALPITE: 11, 56, 02

CAPRICÓRNIO

A Lua ingressa em seu paraíso astral e manda excelentes energias para todos os setores da sua vida. Hoje sim, o trabalho vai andar, seus talentos criativos vão brilhar e o dindim virá para a sua conta.

No amor, o clima fica mais intenso.

COR: AZUL

PALPITE: 30, 21, 54

AQUÁRIO

O dia começa com recados importantes, graças à Lua. Agora, as melhores vibes devem rolar na paixão e quem avisa é Vênus, que muda de cenário, deixando sua comunicação mais cativante e seu carisma nas alturas.

Só procure ser mais tolerante com as pessoas próximas, pois tretinhas podem provocar torta de climão.

COR: BEGE

PALPITE: 50, 60, 59

PEIXES

Boas novas chegam de Vênus, que começa a se movimentar em sua Casa da Fortuna e promete um período sortudo em matéria de grana.

De quebra, a Lua também muda de cenário, realça a sua criatividade e deixa as suas ideias ainda mais férteis, No amor, só procure ir com mais calma, pois o astral tende a ficar treteiro