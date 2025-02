Museu do Estado de Pernambuco celebra 95 anos com solenidade e programação especial

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

No próximo dia 6 de fevereiro (quinta-feira), o Museu do Estado de Pernambuco (MEPE), vinculado à Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), celebrará 95 anos de existência, reafirmando seu papel como um dos mais importantes espaços culturais do estado.

A cerimônia comemorativa, programada para as 17h, também marcará os 33 anos da Sociedade Pernambucana dos Amigos do Museu (SAMPE), entidade civil sem fins lucrativos que tem sido uma parceira estratégica no apoio às iniciativas e projetos desenvolvidos pelo MEPE.

Celebração

Como parte das celebrações, será realizado o descerramento de uma Placa Comemorativa alusiva aos 95 anos do museu, simbolizando quase um século de dedicação à cultura e ao patrimônio.

Na ocasião, serão entregues Certificados de Agradecimento a personalidades e colaboradores que contribuíram de forma significativa para o crescimento e consolidação da instituição ao longo dos anos.

O encerramento do evento será marcado pela apresentação da Orquestra Sinfônica Cordas e Cordel, que apresentará um repertório especialmente selecionado para a data, prometendo emocionar os presentes com uma performance que une tradição e contemporaneidade.

História

Fundado em 1929, em um contexto de profundas transformações políticas e econômicas no Brasil, o MEPE consolidou-se ao longo das décadas como uma instituição de referência na preservação da história, da arte e da identidade pernambucana.

Localizado na Avenida Rui Barbosa, no bairro das Graças, o Museu abriga um acervo diversificado, que inclui arte sacra, mobiliário histórico, arte contemporânea e coleções etnográficas.

SERVIÇO

95 anos do Museu do Estado de Pernambuco

Onde: nesta quinta-feira (6), a partir das 17h

Quando: Museu do Estado de Pernambuco (Av. Rui Barbosa, 960, Graças)

Quanto: Gratuito