Prêmio da Música de Pernambuco abre inscrições para 16ª edição

O Prêmio da Música de Pernambuco, marcado para o dia 1º de abril, no Teatro de Santa Isabel, no Centro do Recife, está com inscrições abertas para a sua 16ª edição.

Os interessados devem enviar links de trabalhos lançados em 2024, como singles, EPs, videoclipes e shows, para inscricoes@premiope.com.br.

Inscrições

O prazo de inscrições ocorrem até o dia 10 de fevereiro. A relação dos selecionados será divulgada até o dia 15 de março e os vencedores serão conhecido no dia do evento.

Mais informações no e-mail inscricoes@premiope.com.br e no Instagram @premiodamusicape.