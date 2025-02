Quem é Bianca Censori, esposa de Kanye West que chocou ao ficar nua no Grammy 2025

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Bianca chegou no tapete vermelho com um casaco preto, tirou a peça antes de desfilar; após as fotos, no entanto, ela se cobriu novamente

A modelo Bianca Censori, esposa de Kanye West, chocou a imprensa e o público ao aparecer nua no tapete vermelho do Grammy. O casal compareceu ao evento neste domingo, 2, e optou por um look ousado que deu o que falar.

Ao lado do marido, indicado na categoria de Melhor Canção de Rap, a australiana vestiu um figurino totalmente transparente. O rapper norte-americano escolheu um look all-black simples: óculos escuros, uma camiseta sem estampas e uma calça.

Bianca, que chegou no local com um casaco preto, tirou a peça antes de desfilar pelo tapete vermelho. Após as fotos, no entanto, ela se cobriu novamente.

No Instagram, o artista compartilhou uma série de fotos dele e de Bianca vestindo o polêmico traje. "Uma história de amor", escreveu.

Imagem de Kanye West e Bianca Censori no Grammy 2025 - FRAZER HARRISON/AFP

Quem é Bianca Censori?

Bianca Censori é uma arquiteta e modelo australiana. Censori ficou conhecida ao público como a esposa de Kanye West, já que eles teriam se casado com uma cerimônia privada em dezembro de 2022.

Censori é atualmente chefe de arquitetura da Yeezy, empresa de roupas e vestuário de Kanye West.



Em setembro de 2023, a polícia de Veneza estaria investigando West e Censori por "atos contrários à decência pública" depois que o casal postou fotos deles mesmos em um táxi aquático com as calças de West abaixadas e as nádegas expostas, e a cabeça de Censori em seu colo.

Bianca Censori, um dos assuntos mais comentados

No X, o antigo Twitter, o nome de Bianca se tornou um dos assuntos mais comentados na plataforma. Entre choque, piadas e críticas, o casal foi o centro das atenções na rede social.