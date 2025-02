Resumo das Novelas, 04/02: Marina confidencia a Elza que está grávida, em Quando Me Apaixono

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Esta terça-feira garante uma série de tensões e descobertas nos capítulos das novelas da TV aberta. Confira o resumo abaixo:

SBT/TV JORNAL

(14h15) Quando Me Apaixono



Augusto está de viagem marcada para a capital, mas não pode embarcar por causa de uma forte gripe. Karina está desolada pois acredita que há algo entre Lázaro e Aurora.

Adriana diz a César que decidiu ficar com Matias. A notícia faz o rapaz sentir um mal-estar e ele desmaia. Renata e Jerônimo estão muito apaixonados e ele jura que já terminou seu relacionamento com Marina. Marina confidencia a Elza que está grávida.

(20h30) A Caverna Encantada



No colégio, Pilar diz a Norma que não gostou da forma como a diretora falou com ela; Norma alega que só está a admitindo por conta dos pais dos alunos. Gabriel recebe a notícia que Laércio, seu pai, faleceu.

Pilar revela a Gabriel que esteve com Laércio e que ele estava muito feliz. Elisa foge do colégio. As crianças preparam surpresa para confortar Gabriel. Thomas volta a trabalhar com Goma.

RECORD

(21h45) Gênesis



Asenate e Abumani são surpreendidos durante a tentativa de fuga.

REDE GLOBO

(18h25) Garota do Momento



Beto explica que Beatriz deve participar de uma seleção para um novo trabalho publicitário. Carlito conhece Érico. Alfredo e Anita combinam de esperar um tempo para acertarem seu romance. Eugênia afirma que não será namorada de Topete. Arlete lamenta a partida de Flora/Isabel.

Ana Maria leva Flora/Isabel ao boliche. Lígia recebe seu compacto e comemora com Celeste. Flora/Isabel se insinua para Ronaldo. Topete descobre sobre o desquite de Alfredo. Érico visita Anita.

Bia sente ciúmes de Flora/Isabel com Ronaldo. Flora anuncia a Zélia que ficará mais tempo na cidade. Ronaldo manipula o concurso de garota-propaganda a favor de Flora/Isabel.

(19h40) Volta Por Cima



Doralice decide conversar com Osmar e chega a um acordo com ele. Gerson questiona Bernardo sobre sua amizade com Yuki. Cacá pensa em Chico. Gerson fala de Roxelle para Marco. Tereza repreende Jayme por contar para Edson sobre a sabotagem do ônibus. Jô solicita uma foto com Jin.

Rosana pede que Edson não denuncie Violeta. Doralice garante a Tati que denunciará Osmar se ele não cumprir com o acordo que fizeram. Osmar decide tomar o controle dos negócios dos Castilho. Joyce descobre o segredo de Belisa. Osmar pede Violeta em casamento.

(21h20) Mania de Você



Luma desconfia de Mércia. Sumiu alerta Bela para não deixar entrar ninguém no abrigo. Luma ameaça se separar de Mavi, se ele não esquecer Viola. Daniel flagra Michele e Cristiano se beijando. Tomás descobre que não é filho biológico de Henrique. Berta comenta com Fátima que investigará Ísis.

Luma fica furiosa ao descobrir sobre as ações do resort. Tomás avisa a Evelyn que não irá mais aceitar dinheiro de Berta. Luma comenta com Mavi que desconfia de que Mércia os esteja prejudicando. Luma procura Irmã Sônia para obter informações sobre o passado.