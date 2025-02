Bloco mais antigo de Ipojuca completa 40 anos neste carnaval

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O bloco Zé Pojuca, fundado em fevereiro de 1985, celebra 40 anos de tradição no carnaval de Ipojuca, no dia 29 de fevereiro.

O bloco é o mais antigo em atividade na região e tradicionalmente sai nas ruas da cidade durante a sexta-feira de carnaval.

O desfile começa pontualmente à meia-noite, na casa do fundador, o artista plástico Edécio Lima (in memoriam), e arrasta foliões com um boneco gigante pelas principais ruas do centro da cidade.

Atualmente o cortejo é presidido pelos filhos de Edécio, Francisco Lima e Poliana Lima.

“A gente sempre brinca que o Zé Pojuca foi o primeiro filho de painho. Dentre tantas coisas que ele criou em Ipojuca, sempre foi muito explícito o carinho especial que ele tinha pela criação do boneco e pelo bloco”, afirmou Francisco.

Quem foi Edécio Lima?

Edécio Lima foi um artista plástico da cidade de Ipojuca que nutria um carinho especial pelo carnaval. Além do Zé Pojuca, ele também contribuiu para a cultura local com bonecos gigantes, criando mais de 60 figuras.

Inspirado no Homem da Meia-Noite, o boneco gigante Zé Pojuca possui um bigode marcante e uma cartola, assim como o personagem do carnaval de Olinda. Além disso, a vestimenta do Zé Pojuca é mantida em segredo, somente revelada no dia do desfile.

Ingressos

Os ingressos estão disponíveis, presencialmente no município, nas lojas: Loja Parabéns, Academia Force Fitness e Box Cross Force.

Serviço

Evento: Bloco Zé Pojuca

Data: 28 de fevereiro

Local: Ipojuca, Centro

Ingresso: R$65,00 (2º lote)