Ministério da Cultura repudia Grammy por tratamento dado a Milton Nascimento

Indicado por disco ao lado de Esperanza Spalding, o brasileiro não teve direito a se sentar nas mesas principais e optou por se ausentar do evento

O Ministério da Cultura publicou, nesta terça-feira (4), uma nota de repúdio ao tratamento dado a Milton Nascimento na cerimônia do Grammy 2025.

Indicado por um disco ao lado da cantora Esperanza Spalding, o artista não teve direito a se sentar nas mesas principais e optou por se ausentar do evento.

"O Ministério da Cultura (MinC) manifesta repúdio ao tratamento dispensado ao cantor, compositor e multi-instrumentista brasileiro, Milton Nascimento, na cerimônia do Grammy 2025", diz a nota.

"A decisão da Academia de posicioná-lo em um local incompatível com sua trajetória, prestígio internacional e necessidades físicas demonstra falta de sensibilidade e respeito a um dos maiores nomes da música brasileira", continua.

O texto ainda ressalta que Milton Nascimento coleciona prêmios e reconhecimentos que atravessam gerações e fronteiras.

"Sua obra influenciou artistas em todo o mundo, elevando a música brasileira a patamares de excelência. Com sua voz única e composições memoráveis, Milton seguirá sendo celebrado por aqueles que compreendem e respeitam sua imensa contribuição à música".

Entenda o que aconteceu

Milton Nascimento viajou até Los Angeles, nos EUA, para participar da cerimônia do Grammy 2025, na noite do último domingo (2). Contudo, o músico não optou por não participar do evento realizado na Crypto.com Arena.

De acordo com a sua equipe, ele tinha direito somente de se sentar na arquibancada, não nas mesas principais. A justificativa seria de que "ficariam nas mesas apenas os artistas que eles queriam no vídeo", o que incluía apenas Esperanza.

Cantora se manifestou

O ocorrido foi relatado por Spalding. "Então, Milton não pôde se sentar nas mesas para a cerimônia deste ano. Isso não me agradou", escreveu no Instagram.

Os dois artistas disputaram o gramofone por seu trabalho em conjunto no álbum Milton + Esperanza. Eles foram derrotados por Samara Joy, responsável pelo disco Portrait.

Na postagem, a cantora explicou que não está brava pela derrota, mas sim pelo desrespeito demonstrado pela premiação.

"Estou brava porque essa lenda viva não foi considerada importante o suficiente para sentar entre os principais artistas, ou como quer que as mesas no andar principal sejam organizadas", comentou. Como forma de protesto, Esperanza trouxe uma grande foto de Milton para o evento. No papel, lia-se: "Essa lenda viva deveria estar sentada aqui!".