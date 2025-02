Netflix retira protagonista de 'Emilia Pérez' de campanha para o Oscar

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A atriz espanhola Karla Sofía Gascón, estrela do filme "Emilia Perez", está fora das campanhas publicitárias da Netflix para o Oscar 2025, de acordo com informações de veículos especializados nesta terça-feira (4).

Segundo informações, a artista, indicada ao prêmio de melhor atriz, foi distanciada da empresa após a divulgação de publicações ofensivas que ela realizou no X.

Publicações

Karla Gascón era a estrela principal das campanhas do musical, que recebeu 13 indicações ao Oscar. No entato, as campanhas promocionais do longa mudaram desde a semana passada, quando viralizaram as publicações. Em uma delas a atriz chama o islamismo de foco de "infecção" e o classifica como "profundamente repugnante".

Além disso, a atriz tambem fez publicações irônicas sobre a promoção da diversidade, a China e também sobre o caso George Floyd. Num primeiro momento, Karla desculpou-se através de um comunicado divulgado pela Netflix, depois desativou a conta no X e decidiu se defender publicamente.

Oscar e eventos

Os veículos especializados The Hollywood Reporter e Variety afirmaram que a Netflix, que investiu pesado em busca do primeiro Oscar, retirou Karla Gascón de toda a campanha promocional. Além disso, o site da Netflix agora consta apenas uma foto de Zoe Saldana, indicada ao prêmio de melhor atriz coadjuvante.

A atriz esanhola não participará de eventos como Critics Choice Awards, que acontece na próxima sexta-feira (7), de acordo com a imprensa especializada. A Netflix não quis se pronunciar sobre o assunto.

Com informações de AFP