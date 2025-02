'Tenho certeza que 2025 é o ano do brega', diz Raphaela Santos, que grava DVD com Safadão e Joelma

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Artista dá início a nova fase na carreira com projeto audiovisual "Chama no Bregão", no Classic Hall: 'O brega já é gigante, mas pode se tornar maior'

A cantora Raphaela Santos, um dos maiores nomes do brega pernambucano, inicia uma nova fase na carreira na próxima quinta-feira (6) com a gravação do projeto audiovisual "Chama no Bregão", no Classic Hall, em Olinda, às 21h.

É possível afirmar que trata-se de um novo momento para o próprio gênero, que pode ganhar uma nova projeção através da Camarote Shows, produtora cearense especializada em forró.

Mesmo tendo assinado com a empresa, sediada em Fortaleza, Raphaela reforçou que seguirá fiel ao brega e pretende ampliar seu alcance pelo Brasil.

'2025 é o ano do brega'

"Fico até boba quando faço show no Maranhão ou em Fortaleza e vejo a galera reconhecendo músicas como 'Quem É o Louco Entre Nós', 'Seu Mentiroso' ou 'Eu Não Sou Ela'. Tenho certeza de que 2025 é o ano do brega", afirmou a cantora durante coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira (4).

Cantora Raphaela Santos em coletiva de imprensa no Classic Hall, em Olinda - GABRIEL FERREIRA/JC IMAGEM

Como parte desse movimento de valorização do gênero, Raphaela irá regravar clássicos do brega pernambucano em duetos com os convidados do DVD, entre eles Joelma e Wesley Safadão - que é sócio majoritário da produtora.

O projeto também contará com inéditas gravadas em parceria com artistas como Natalzinho Lima, Yara Tchê, Heitor Costa e Noara Marques.

"Continuo cantando brega, levando nosso ritmo e cultura para outros lugares. Espero que isso leve o brega ainda mais longe. Ele já é gigante, mas pode se tornar maior", reforçou.

Mudança

Em entrevista ao JC, Raphaela revelou que vinha recebendo convites da Camarote Shows há anos, sendo sondada por Dona Bil, mãe de Safadão. "Eu não queria. Preferia continuar por aqui, com minha equipe. Mas as coisas foram acontecendo e lembrei de Dona Bil. Ela topou na hora e me chamou para conversar", contou.

Segundo a artista, um dos pontos decisivos para a mudança foi a liberdade para manter seu estilo. "Fiquei ainda mais feliz quando ela disse que eu não precisava mudar o meu ritmo, que me queria do jeitinho que sou, com o som que faço."

Até novembro de 2024, Raphaela fazia parte do casting da RME Produções, mesma produtora de Priscila Senna. A sua saída foi conturbada e envolveu acusações de pendências financeiras por parte da empresa. O assunto, no entanto, foi evitado durante a coletiva.

Expansão

Raphaela Santos conquistou espaço na internet desde os tempos em que era vocalista da banda A Favorita.

Em 2017, sua regravação de "I Got You", da cantora Bebe Rexha, sob o título "Só Dá Tu", viralizou no YouTube e marcou seu primeiro grande sucesso.

Em carreira solo, manteve a popularidade com faixas como "Quem É o Louco Entre Nós".

"Essa música rodou muitos lugares do Brasil, mas o foco era a canção, talvez não tanto minha imagem. Já sou conhecida aqui no Nordeste: Paraíba, Alagoas, Rio Grande do Norte. Agora, o que os meninos da Camarote querem é fazer minha imagem circular", explicou.

"É ótimo estar forte no Nordeste, mas agora queremos expandir nacionalmente. Vamos colocar nossa cara no Brasil e vai ser muito lindo e especial. Já está sendo."

Atuação como empresária

Além de sua carreira como cantora, Raphaela Santos também se dedica ao empresariamento musical através da produtora Top Work, que gerencia artistas como Noara Marques.

"Me encontrei como empreendedora. Gosto de ter ideias, fazer projetos e realizar junto com outras pessoas que estão ao meu lado. Aos poucos, estamos aprendendo e trabalhando para que o brega cresça ainda mais", disse.

Montagem do palco do show da cantora Raphaela Santos no Classic Hall, em Olinda - GABRIEL FERREIRA/JC IMAGEM

"Por isso me tornei empresária, porque queria que o nosso ritmo se expandisse ainda mais. Faço um apelo: galera do brega, invistam em suas bandas. Precisamos de mais gente para que o movimento cresça. Não adianta ter apenas eu ou duas ou três pessoas. Precisamos de muitas vozes, e aqui temos muito talento."