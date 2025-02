Exposição reúne obras carnavalescas de grandes nomes da pintura no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A riqueza e a diversidade do Carnaval de Pernambuco ganham um novo espaço de celebração na exposição "Carnavais Pernambucanos: O Berço da Tradição", que será inaugurada nesta quinta-feira (6), às 18h, na Galeria Terra Brasilis, no bairro de Casa Forte. A mostra reúne obras de grandes nomes da pintura pernambucana, conectando passado e presente da maior festa popular do estado.

A exposição destaca artistas como José Cláudio, Lula Cardoso Ayres, Reynaldo Fonseca e Bajado, que imortalizaram o carnaval em suas telas. Em diálogo com essa tradição, novos olhares sobre a festa vêm de Antônio Mendes, Carlos Leite, Mané Tatu, Marcos Medeiros, Maurício Arraes, Roberto Ploeg e Romero de Andrade Lima, que apresentam trabalhos inéditos inspirados na folia.

Obra de Mané Tatu integra a exposição "Carnavais Pernambucanos: O Berço da Tradição", na Terra Brasilis - DIVULGAÇÃO

Além da expressão visual, a exposição propõe uma imersão no imaginário carnavalesco, ressaltando a força estética do frevo, do maracatu e dos blocos de rua.

"O Carnaval Pernambucano é uma entidade. Nossa festa é a mais diversa, enraizada e profunda. A mostra se propõe a explorar toda essa estética e enaltecer a conexão do Carnaval com a Arte", afirma Ricardo Bandeira de Melo, da Galeria Terra Brasilis.

O texto curatorial da exposição é assinado pelo escritor Antônio Campos, membro da Academia Pernambucana de Letras e ex-presidente da Fundação Joaquim Nabuco. A visitação é gratuita e acontece até o dia 5 de março, com agendamento prévio pelo WhatsApp.

SERVIÇO

Exposição Carnavais Pernambucanos: O Berço da Tradição

Abertura: 6 de fevereiro, às 18h

Encerramento: 5 de março (Quarta-feira de Cinzas)

Local: Galeria Terra Brasilis – Av. 17 de Agosto, 2640, Casa Forte

Agendamento: (81) 99479-2561