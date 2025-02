Horóscopo, 06/02/2025: movimentos lunares trazem boas novas para 4 signos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

No horóscopo desta quinta-feira (6), muitos signos recebem a energia do desapego daquilo que faz mal, ganhando uma verdadeira guinada na vida

Com a lua em sua fase crescente convexa, seu nascimento começa a partir das 12h39, abrindo o portal energético para muitos signos alcançarem as prosperidades, principalmente para Aquário, Capricórnio, Libra e Gêmeos.

Horóscopo completo

ÁRIES

Os astros revelam que seus planos têm tudo para andar, seja na vida pessoal ou profissional. Com a Lua geminiana brilhando no céu, você terá ainda mais simpatia e boas ideias. De quebra, Vênus segue em seu signo e blinda os assuntos do coração.

COR: MAGENTA

PALPITE: 36, 18, 27

TOURO

Hoje a Lua se despede do seu signo, mas ela migra para sua Casa da Fortuna e troca likes com os astros, garantindo que o período será top para lidar com as finanças e vai ficar tudo ainda mais fortalecido. O romance vai ganhar estabilidade e segurança.

COR: BRANCO

PALPITE: 51, 05, 15

GÊMEOS

Quintou bem e o recado vem da Lua, que começa a brilhar em seu signo durante a madrugada e fica em paz com Vênus, Plutão, se alia com Júpiter, mandando proteção extra para todos os setores da sua vida. Pode glorificar em pé porque você tem tudo para fazer bonito no trabalho. No amor, astral feliz.



COR: CEREJA

PALPITE: 27, 34, 45

CÂNCER

Embora possa deixar seu comportamento mais fechado e tímido, sua estrela guia deve favorecer os assuntos íntimos e também forma aspectos positivos no céu, prometendo boas vibes no trabalho. Você pode encontrar boas soluções e resolver pendências, inclusive ao lidar com grana. No romance, clima acolhedor com o mozão.



COR: LILÁS

PALPITE: 43, 16, 38

LEÃO

Hoje, você vai despontar graças ao seu talento e deve inspirar quem estiver à sua volta. Mas não é só no trabalho que vai fazer sucesso e hoje os contatos sociais também devem fervilhar. No romance, você vai se deliciar com a sintonia.



COR: VERDE

PALPITE: 51, 33, 26

VIRGEM

Hoje a Lua muda de cenário e revela que você pode esperar um dia dos mais movimentados pela frente, especialmente na vida profissional. O período será de alta produtividade no trabalho. Com seu carisma, seducência e popularidade em evidência, o amor vai bombar.

COR: AZUL-ROYAL

PALPITE: 34, 43, 25

LIBRA

A Lua, que hoje muda de cenário e ingressa em Gêmeos, troca likes com os astros e garante que o dia será perfeito para você se reciclar, dar asas à sua sede de conhecimento e pensar fora da caixa. O amor estará blindado e protegido.



COR: MARROM

PALPITE: 53, 44, 15

ESCORPIÃO

Os astros formam aspectos benéficos no céu e revelam que o momento é indicado para desapegar do que pode estar atrapalhando sua vida e seus interesses. Como sua vitalidade vai se fortalecer logo no início do dia, não faltará disposição para pegar firme no trabalho e ir atrás do que quer. No amor, cuidado com exigências.

COR: PRETO

PALPITE: 44, 26, 17

SAGITÁRIO

Novidades chegam e elas indicam um momento top para você investir em parcerias no trabalho, atuar em equipes, ampliar sua rede de relações e seus contatos sociais. Agora, é nos assuntos do coração que o dia promete: Lua, Vênus e Júpiter anunciam um período espetacular e pontuado por alegrias.

COR: AMARELO

PALPITE: 32, 44, 05

CAPRICÓRNIO

A Lua passa a se movimentar em Gêmeos, realça as suas competências e garante que a sua dedicação não vai ficar sem resposta. Além de melhorar as coisas no trabalho, há boas chances de conquistar melhorias e aumento salarial. Nas relações pessoais e afetivas, o dia já começa com um clima carinhoso.

COR: AZUL-CLARO

PALPITE: 50, 44, 51

AQUÁRIO

A Lua desembarca no seu paraíso, ilumina seu Horóscopo e garante que a sorte vai soprar forte em sua direção. No trabalho, o período tem potencial para ser maravigold e conquistas que pareciam difíceis podem ser alcançadas. O lado financeiro também está bem servido. O romance está pra lá de protegido.

COR: LARANJA

PALPITE: 21, 28, 39

PEIXES

As chances de faturar com o que gosta e sabe fazer são boas e podem ficar ainda melhores graças às vibes de Vênus, que segue no setor do dinheiro e troca excelentes energias com a Lua. As vibes do romance estão pra lá de animadoras.