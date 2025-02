11º Festival BBQ Show Recife terá seis horas, cinco toneladas de carne e shows; confira programação

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A 11ª edição do Festival BBQ Show Recife, evento de churrasco em formato open food, será realizada neste sábado (8/2), a partir das 16h, no estacionamento do Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda, reunindo estações gastronômicas e atrações musicais.

Durante mais de seis horas de serviço, o público terá acesso a cinco toneladas de carnes nobres e exóticas preparadas por chefs convidados.

Além da programação gastronômica, o evento contará com shows de Manoel Netto, D’Break, Marcelo Bragato e No Money for Cash. Os ingressos custam entre R$ 175 e R$ 450 (confira os valores completos no final).

Estações

A Fribev, patrocinadora do evento, terá seis estações exclusivas, oferecendo cortes como picanha, maminha, cupim, fraldinha, costela e contrafilé premium.

"Conectar as pessoas pelo churrasco está na nossa essência, assim como na de todo o povo brasileiro. Para nós é um orgulho imenso levar através do maior festival open food de churrasco do Nordeste até o Recife", diz José Ferreira, gerente de Marketing da Fribev.

Imagem de carne do Festival BBQ Show Recife

"Apesar de nosso frigorífico estar em Xinguara, no Pará, somos uma empresa de tradição nordestina e orgulhosamente pernambucana", completa.

Família

O festival também contará com um espaço infantil incluído no valor do ingresso, além de gratuidade para crianças de até quatro anos.

O evento mantém ainda a iniciativa do ingresso solidário, incentivando a doação de uma lata de leite ou R$ 20 na entrada.

Ingressos

Solidário – R$ 175,00



Solidário Premium – R$ 195,00



Infantil – R$ 75,00



Solidário + Copo Térmico Búfalo Growler – R$ 270,00



Duplo Premium Solidário + Boné – R$ 380,00



Duplo Premium Solidário + Copo Térmico – R$ 450,00

SERVIÇO

Festival BBQ Show Recife 2025

Quando: 8 de fevereiro de 2025, das 16h às 22h

Onde: Estacionamento do Centro de Convenções de Pernambuco

Quanto: Disponíveis no site oficial do evento (com ingresso solidário)

Mais informações: @festivalbbqshowrecife / @fribevbrasil / fribevbrasil.com.br