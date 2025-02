Com formato inédito, festival de teatro movimenta Santo Amaro, no Recife; confira programação

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Festival Reside Amaro promoverá performances, ações e cenas teatrais gratuitas no quarteirão localizado entre as ruas Capitão Lima e Rocha Pita

O bairro de Santo Amaro, no Centro do Recife, será palco de uma experiência teatral singular, desta sexta-feira (7) ao domingo (9).

O quarteirão entre as ruas Capitão Lima e Rocha Pita, além de seus arredores, será tomado pelo Reside Santo Amaro, iniciativa que une o Reside - Festival Internacional de Teatro de Pernambuco ao coletivo argentino Teatro Bombón.

Casas, comércios, ruas e outros espaços se transformarão em cenário para as apresentações, criando uma imersão teatral que rompe com as barreiras tradicionais do palco.

A programação conta com 70 apresentações, incluindo cenas teatrais, performances e outras intervenções artísticas. O público poderá conferir a grade completa no site oficial do festival.

TV Jornal abre as portas para a programação

Sistema Jornal do Commercio de Comunicação foi o grande destaque do prêmio de jornalismo do TCE-PE - Divulgação

O Sistema Jornal do Commercio de Comunicação, localizado na Rua Capitão Lima, será um dos participantes do evento.

No dia 7 de fevereiro, o auditório da TV Jornal receberá uma ativação especial: a exibição de um minidocumentário comemorativo pelos 65 anos da emissora, celebrados em junho de 2024.

Haverá quatro sessões ao longo da noite, nos horários de 19h, 19h15, 19h30 e 19h45, cada uma com capacidade para 20 espectadores. As exibições são gratuitas, com retirada de ingressos uma hora antes, no local.

Comunidade

Encontro de vizinhos, criadores e artistas do Reside Amaro, festival que ocupará espaços de Santo Amaro, no Recife - ROGÉRIO ALVES/DIVULGAÇÃO

O festival é marcado por um interessante viés comunitário. Trabalhos cênicos foram desenvolvidos a partir das histórias dos próprios moradores do bairro, que também poderão atuar nas apresentações.

A proposta segue o conceito do Teatro Bombón, conhecido por suas produções "site specific", ou seja, criadas especificamente para determinados espaços fora dos teatros convencionais.

Desde julho de 2024, Monina Bonelli tem realizado encontros com os moradores, ao lado da produtora Paula de Renor, dos curadores do Guia Off, Celso Curi e Wesley Kawaai, e diversos artistas locais.

A casa do produtor cultural Roger de Renor tornou-se um ponto central de articulação para o festival, fortalecendo os laços entre teatro e comunidade.

Encenações



Os encontros conduzidos por Monina Bonelli mostraram que, até nos momentos mais triviais da vida, há teatralidade.

Muitas histórias dos moradores foram transformadas em dramaturgias, e alguns deles passaram de espectadores a intérpretes de suas próprias narrativas.

Durante o festival, 10 cenas serão encenadas em espaços fechados, como residências, e outras 10 ocuparão espaços abertos. Cada apresentação terá duração máxima de 30 minutos, garantindo dinamicidade à programação.

Gastronomia

Além do teatro, a gastronomia será uma atração à parte. A programação prevê a participação ativa dos moradores na venda de pratos típicos, comidas caseiras e bebidas, criando um ambiente acolhedor com mesas e bancos comunitários ao ar livre.

Os estabelecimentos do bairro, como bares e restaurantes, também entrarão na dinâmica do festival, oferecendo cardápios especiais durante o evento.

O Reside Santo Amaro vai celebrar o teatro, a memória coletiva e a ocupação dos espaços urbanos de forma artística e comunitária.

SERVIÇO

Festival Reside Amaro

Onde: espaços diversos do bairro de Santo Amaro, no quarteirão entre as ruas Capitão Lima e Rocha Pita

Datas e horários: 7 de fevereiro, das 19h às 22h; 8 e 9 de fevereiro, das 18h às 22h

Ingressos gratuitos, com retirada de ingressos 1h antes, a cada dia, na Central de Informações, na Rua Capitão Lima

Mais informações: @residefestivalbr