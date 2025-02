Apresentação gratuita do espetáculo "Meu Ninho" teatro para bebês

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Neste sábado (08), o grupo Tapete Voador apresenta gratuitamente, no Sesc Santa Rita, às 16h, uma edição inédita do espetáculo "Meu Ninho", Teatro Para Bebês.

Destinado para crianças de até 03 anos, a apresentação é estrelada pelos atores pernambucanos Milla Puntel, Bruna Peixoto e Ytalo Santana e conta a história de Pipoca, um pássaro que precisou desde cedo entender a passagem do tempo como lugar de renovação constante.

Sobre a peça

De acordo com o ator Ytalo Santana, "Meu Ninho" fala sobre as mudanças da vida a partir das estações do ano, estimulando a reflexão sobre o que é mudar. Além disso, quase todo espetáculo é não verbal e a comunicação se dá pelo gesto, sons e movimentos.

Ytalo Santana ainda contou que ao final, os bebês podem interagir com o cenário. "É um formato pouco experimentado na cidade. Esperamos que os bebês, nosso público principal, tenham uma experiência artística e significativa no seu processo de desenvolvimento cognitivo e entendimento do mundo", reforça.

Grupo Tapete Voador realizou estudos sobre teatro e bebês - Divulgação

O projeto surgiu para estimular o encontro de bebês com o universo poético e sensorial por meio do teatro de formas animadas, atrelado aos desafios que os pais enfrentam nos tempos atuais, a exemplo do uso excessivo de telas.

Estímulos

Um estudo feito em parceria por pesquisadores do Brasil, Espanha e Polônia comprovou que os bebês são capazes de terem atenção plena no decorrer de uma peça, inclusive ocorre o efeito espelho no qual vivenciavam as sensações de tensão que a atriz sentia em certos momentos na dramaturgia.

A peça aborda de maneira sensível a temática das mudanças e das novas possibilidades, mostrando que, assim como as estações do ano, a vida está sempre em movimento.

Com Incentivo do Governo do Estado de Pernambuco, por meio dos recursos do Funcultura, a apresentação do espetáculo é o resultado da pesquisa Meu Ninho: pesquisa artística de teatro para bebês.

Serviço

Espetáculo Meu Ninho Local: SESC Santa Rita

08 de fevereiro de 2025, às 16h

Indicação: 03 anos de idade

Entrada Gratuita (sujeita a lotação do espaço)