Horóscopo, 07/02/2025: sexta-feira de boas energias para 3 signos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O final de semana começa com boas vibrações e momentos incríveis de autoconhecimento, além de apresentar uma perspectiva de melhoria no ambiente profissional e amoroso.

Horóscopo

ÁRIES

Tudo indica que terá vários planos em mente e muitas ideias criativas para colocar seus projetos em ação. Lua e Mercúrio dão um belo incentivo, sinal de que você vai se destacar ainda mais em suas atividades, no trabalho e nos estudos. No amor, a união estará repleta de harmonia.

COR: GOIABA

PALPITE: 46, 57, 28

TOURO

A sexta começa com good vibes para quem sonha com progresso e dinheiro no bolso. Seus talentos criativos vão brilhar e podem abrir novas portas para você lacrar e faturar. No amor, você vai querer mais estabilidade e entrosamento.

COR: AZUL-CLARO

PALPITE: 14, 31, 15

GÊMEOS

A Lua segue toda linda e poderosa em seu signo e revela que você tem razões de sobra para se entusiasmar! O único detalhe é que há risco de enfrentar perrengue e desentendimento com pessoas mais velhas e conservadoras no ambiente de trabalho. No amor, o romance fica protegido.

COR: VERMELHO

PALPITE: 21, 12, 46

CÂNCER

Vai se sair melhor se puder trabalhar ou estudar num cantinho tranquilo e silencioso hoje. Nos assuntos do coração, hoje o seu jeitinho pode estar mais tímido e talvez tenha que se esforçar um pouco mais para quebrar o gelo.

COR: CINZA

PALPITE: 02, 45, 27

LEÃO

Os astros estendem o tapete vermelho para você desfilar seu carisma e marcar presença em todo canto, por isso, pode esperar um dia de sucesso nos contatos em geral. O trabalho deve fluir em um clima de camaradagem, mas não convém descuidar do controle financeiro. No romance, o clima é de sintonia pura.

COR: AMARELO

PALPITE: 57, 30, 39

VIRGEM

Você contará com o apoio das estrelas para chegar aonde quer. Pode ter ótimas novidades no serviço e também realizar negociações vantajosas. Os assuntos do coração estão no pacote treteiro, ainda bem que depois o clima deve melhorar e possíveis perrenguinhos serão superados.

COR: AMARELO

PALPITE: 45, 46, 18

LIBRA

Além de se valer do seu jeitinho charmoso e bom de papo, você terá simpatia para dar e vender, incluindo o serviço, que traz ótimas vibes. O período será todo trabalhado na maravilhosidade nos assuntos do coração e vai chover oportunidade de sair da rotina.

COR: PRETO

PALPITE: 40, 14, 59

ESCORPIÃO

Energias transformadoras continuam ativas, mas o período é favorável para tirar projetos da gaveta e realizar planos que há tempos deseja. No trabalho, sua inteligência e capacidade de concentração estarão tinindo,. No amor, o astral será de cumplicidade.

COR: PINK

PALPITE: 42, 32, 24

SAGITÁRIO

Há chance de estabelecer contatos proveitosos e o melhor é que pode dar um belo impulso aos seus interesses, melhorando seus ganhos e perspectivas para o futuro. O clima é de grande harmonia e diálogo aberto com o par romântico.

COR: CREME

PALPITE: 44, 14, 32

CAPRICÓRNIO

Se quer dar um salto de qualidade no trabalho ou conseguir o emprego com o qual vem sonhando, a hora de se dedicar é agora, portanto, vá com confiança. Dinheiro que nem esperava neste momento pode entrar e o dia também será embalado por boas energias na saúde. Altos e baixos estão previstos na vida amorosa.

COR: ROSA

PALPITE: 45, 47, 54

AQUÁRIO

A Lua segue toda poderosa em seu paraíso, anunciando uma sexta topzera para os seus interesses de trabalho e muitas promessas boas na vida pessoal. Só não convém abusar na gastança pra não correr o risco de comprometer a grana dos boletos. No amor, os astros garantem que hoje não vai faltar prazer e sintonia.

COR: AMARELO-OURO

PALPITE: 30, 57, 19

PEIXES

Você vai contar com a famosa intuição que herdou do seu signo na hora de agir e seu sexto sentido estará de plantão para te ajudar a se livrar de bagacinhas que podem rondar seus interesses hoje. Nos assuntos do coração, altos e baixos estão previstos, mas deve sentir mais firmeza no fim do dia.

COR: LILÁS

PALPITE: 14, 08, 60