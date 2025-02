Horóscopo, 08/02/2025: a lua vai potencializar emoções neste sábado

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Como todos sabem, a lua é de fases, por isso, é preciso estar atento às suas mudanças. Neste sábado ela pode variar, trazendo bonaças para uns signos e dificuldades para outros.



Horóscopo

ÁRIES

A Lua fica mal humorada e as tensões podem atrapalhar seu desempenho no trabalho. Vênus continua brilhando em seu signo e vai trocar ótimas energias com Plutão, enviando um belo incentivo para suas relações pessoais e amizades. Picuinhas e mal entendidos serão esclarecidos no amor.

COR: DOURADO

PALPITE: 57, 01, 03

TOURO

Contatos e conversas podem ser palcos de atritos na vida pessoal e profissional, mas a boa notícia é que as coisas devem fluir melhor. Vênus e Plutão vão reforçar sua boa vontade, determinação e darão um baita incentivo para o seu progresso. Também prometem boas vibes e atração forte nos assuntos do coração.

COR: AZUL-TURQUESA

PALPITE: 49, 41, 31

GÊMEOS

Hoje a Lua muda para sua Casa da Fortuna, o problema é que ela se estranha com os astros e liga o alerta de bagacinhas no lado financeiro, profissional e até na paixão. Para não correr riscos, a recomendação é maneirar no sentimento de posse e controlar as despesas com pulso firme. No amor, Vênus fica em sintonia com Plutão e promete proteção extra.

COR: ROXO

PALPITE: 36, 57, 54

CÂNCER

A Lua ingressa em seu signo e realça as suas qualidades, pena que a bonita também briga com os astros e revela um dia pontuado por altos e baixos. Seu lado temperamental pode aflorar nos momentos mais tensos. A boa notícia é que outros planetas vão jogar no seu time e vai ficar em paz com seus queridos, sobretudo no amor.

COR: LARANJA

PALPITE: 55, 10, 57

LEÃO

Como se não bastasse a mudança da Lua para o signo anterior ao seu, ela também estressa os astros e alerta que o dia já começa atravessado. Sua vitalidade pode diminuir na saúde. Ainda bem que Vênus virá em seu socorro e promete levantar a sua bola, principalmente nas relações pessoais e amorosas.No amor,aliás,surpresas positivas podem rolar.

COR: PRETO

PALPITE: 23, 33, 22

VIRGEM

As vibes tensas estarão ativas até o meio da tarde e você também pode ficar de cabeça quente por causa de preocupações com dindim. Mas, o astral melhora e o dia promete um período de boa vitalidade na saúde e emoções intensas na paixão.

COR: VIOLETA

PALPITE: 30, 12, 27

LIBRA

O fds chega com mudanças da Lua, mas convém se preparar porque o cenário fica tenso, sobretudo na parte da manhã. Ainda bem que Vênus sorri para Plutão e entra em cena para levantar o astral do sabadão, trazendo vibes mais generosas. No amor, sintonia perfeita.

COR: BEGE

PALPITE: 33, 53, 08

ESCORPIÃO

Se você está planejando fazer uma viagem ou algo fora da sua rotina, é melhor não criar altas expectativas, pois contratempos e imprevistos podem atrapalhar. Porém, também pode ter surpresas deliciosas nos contatos e conhecer gente interessante. No amor, as afinidades vão se fortalecer e a harmonia vai reinar.

COR: BRANCO

PALPITE: 47, 29, 27

SAGITÁRIO

Se depender da Lua hoje não convém esperar muita molezinha, não! Ela troca vibes nervosas com os astros e alerta que o sabadão fica tenso em vários aspectos, sobretudo nos assuntos financeiros e amorosos. O desejo de diversão é grande, mas convém medir os gastos. No amor, astral mais neutro vai dominar.

COR: GOIABA

PALPITE: 48, 39, 03

CAPRICÓRNIO

É hora de explorar sua firmeza, paciência e seu equilíbrio para vencer os perrengues que vão rondar os interesses materiais e profissionais. Tensões também podem aflorar nos contatos com parentes exigindo de você mais jogo de cintura. Plutão enviará bons estímulos para as finanças e Vênus vai blindar os assuntos do coração.

COR: BRANCO

PALPITE: 44, 50, 15

AQUÁRIO

Eita, bebê, se depender da Lua hoje as coisas não serão tão fáceis e assuntos que dizem respeito ao trabalho e ao bem estar podem gerar preocupação. A boa notícia é que outros planetas vão mandar vibes positivas para equilibrar o astral. Na paixão, boa lábia e simpatia serão os segredos do seu sucesso.

COR: MAGENTA

PALPITE: 45, 09, 25

PEIXES

A Lua dá o tom e começa a circular em seu paraíso, anunciando um dia top para se divertir, lacrar e lucrar. Em compensação, sua estrela vai brilhar intensamente do meio da tarde em diante e os perrenguinhos serão superados. No amor, o astral deve ficar repleto de descontração e carinho.

COR: CINZA

PALPITE: 40, 49, 04