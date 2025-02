Recife celebra o Dia do Frevo no primeiro fim de semana oficial de prévias do Carnaval da cidade

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Recife se veste de tradição neste domingo (9) para celebrar o Dia do Frevo, ritmo que é patrimônio cultural do Brasil e da Humanidade. A comemoração acontece em meio ao primeiro fim de semana oficial de prévias do Carnaval do Recife, trazendo novidades e uma programação intensa espalhada pela cidade.

Entre os destaques, está a estreia dos Corredores da Folia, que abrem alas para as agremiações da cultura popular no Recife Antigo. A agenda também inclui acertos de marcha de blocos líricos, concursos de porta-estandarte e o início das disputas momescas no Pátio de São Pedro. Ao todo, mais de 40 atrações garantem o clima de festa até o domingo.

“O frevo é uma forma de expressão que nos promove imenso pertencimento, criando um processo de revitalização e resistência da nossa própria cidadania. É festivo, vai além do Carnaval e está presente no nosso cotidiano. Desde o final do século XIX, surge como uma força vital da cidade em movimento, resistindo e existindo no brincar, no se expressar e até no embate diário da nossa vida”, destaca Carmem Lélis, pesquisadora e assessora técnica de política cultural da Secretaria de Cultura do Recife.

Corredores da Folia

Neste sábado (8), das 16h às 19h30, irão embalar e colorir o centro histórico da cidade mais 15 agremiações: Inclusão Cia de Dança, Stúdio 08 de Dança, Orquestra Itinerante Super pop, Cia de Dança No Ritmo do Compasso, Troça Carnavalesca Mista Estrela da Madrugada, Clube Carnavalesco Mixto Seu Malaquias, Maracatu de Baque virado Nação Encanto da Alegria, Maracatu Estrela da Tarde, Trino Indígena Carijós, Maracatu Pavão Dourado de Tracunhaém, Afoxé Ylê Axé Oxum Jagurá, Povo de Ogunté, Boi Mirim de Água Fria, Bloco Madeira do Rosarinho.

Os cortejos vão percorrer as ruas da Moeda, Rio Branco e Bom Jesus até a Praça do Arsenal. A programação irá se repetir nos próximos finais de semana: dias 14, 15 e 16, 21, 22 e 23.

Acertos de Marcha

Deste fim de semana até o próximo dia 22, o Pátio de São pedro será palco para os tradicionais acertos de marcha dos blocos líricos, confirmando presente e futuro para as tradições que embalam a folia há muitos carnavais.

Ao todo, desfilarão seus estandartes e alegrias 30 blocos: sete a oito por dia de programação, acompanhados por suas próprias orquestras, convidando as prévias de 2025 a reverenciar a história do Carnaval recifense.

Também no sábado (8), irão se apresentar, das 18h às 22h, O Bondinho Bloco Infantil, O Bonde Bloco Lírico, Bloco da Saudade, Bloco Carnavalesco Utopia e Paixão, Bloco das Flores, Bloco Flabelo do Amor, Bloco Lírico Seresteiros de Salgadinho e o Bloco Carnavalesco Lírico Boêmios da Boa Vista.

Os acertos voltam a embalar o Pátio nos próximos dias 21 e 22.

O primeiro fim de semana do calendário oficial de prévias do Carnaval do Recife terá programação em diversos pontos da cidade - Marcos Pastich/Prefeitura do Recife

Dia do Frevo

Para celebrar o Dia do Frevo, a programação preparada pela Prefeitura do Recife para este domingo, começa com o Entardecer dos Passistas, cortejo que reunirá 100 passistas de 10 grupos diferentes, com a participação especialíssima do tradicional bloco Abanadores do Arruda, homenageado deste Carnaval do Recife 2025.

Também haverá shows no Paço do Frevo, que completa 11 anos de salvaguarda, defesa e celebração. Vai ter ainda cortejo de blocos na Pracinha de Boa Viagem.

A grande saudação ao frevo tem início às 16h, com a saída do cortejo Entardecer dos Passistas da Avenida Rio Branco, no Bairro do Recife, e destino no Pátio de São Pedro, no bairro de São José. Participam do cortejo a Cia Brincatear, Cia de Dança Giselly Andrade, Tareco e Mariola, Saltos Cia de Dança - Passistas, Cia Folguedos, Cia Ogum Odé, Fábrica Fazendo Arte - Passistas, Cia Brasiliart de Dança, Cia de Dança Perna de Palco, Cia de Dança no Ritmo do Compasso, Império Frevo Orquestra e Frevo Zen Orquestra.

Acompanhados por duas orquestras, os participantes levarão o frevo, em sua expressão máxima de música e dança, pelas ruas do centro da cidade. O percurso terá início no Marco Zero, coração do Recife, e seguirá em direção ao Pátio de São Pedro, prometendo envolver moradores e turistas em uma explosão de cores, ritmo e tradição.

Também a partir das 16h do domingo, o frevo será celebrado com cortejo de blocos de pau e corda na Praçinha de Boa Viagem. Até às 18h, espalharão seus acordes, cores e alegrias os blocos das Flores e da Saudade, Cordas e Retalhos e Boêmios da Boa Vista.

Mais tarde, a partir das 17h, o Pátio de São Pedro recebe as primeiras disputas do Concurso de Porta-estandarte, Flabelista, Mestre Sala e Porta Bandeira, que reúne representantes de Clubes de Frevo, Troças Carnavalescas, Maracatus de Baque Virado e de Baque Solto, Caboclinhos, Bois e Tribos de Índios, Blocos de Pau e Corda e Escolas de Samba, para concorrer a mais de R$ 69 mil em prêmios.

Ao todo, 98 canditatos e candidatas estão inscritos. Neste domingo, acontecem as disputas das categorias Bois de Carnaval (Juvenil e Adulto); Maracatus de Baque Solto (Adulto); Tribos Indígenas (Juvenil e Adulto); Caboclinhos (Juvenil e Adulto); e Escolas de Samba.

As disputas continuam na segunda-feira (10), com as categorias: Maracatu de Baque Virado; Clubes Carnavalescos Mistos e Troças Carnavalescas Mistas (Adulto); Blocos Carnavalescos Mistos (Adulto).

A programação do Paço do Frevo também começa às 17h, com apresentações gratuitas, em palco montado na frente do museu, na Praça do Arsenal, da Orquestra Popular do Recife, regida pelo Maestro Ademir Araújo, além da Companhia de Frevo do Recife.