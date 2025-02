Resumo das novelas, 10/2 a 15/2: Honório diz a Gonçalo que Josefina é uma assassina, em Quando me Apaixono

TV JORNAL / CANAL 2

QUANDO ME APAIXONO

Capítulo 150 – segunda, 10 de fevereiro

Marina confirma mas pede a ela eu guarde segredo. Renata trava uma batalha consigo mesma, mas decide que por motivo nenhum quer voltar a se separar de seu marido. Gonçalo diz a Honório que não sabe onde viverá com Regina depois do casamento. Honório o aconselha a não ceder a mansão para Josefina pois é uma assassina e vá viver lá com Regina. Alzira entra em trabalho de parto. Lázaro e Karina a levam para o consultório médico. Renata chega na fazenda e conta a Jerônimo que Marina espera um filho dele.

Capítulo 151 – terça, 11 de fevereiro

Enquanto Karina, Lázaro e a enfermeira ajudam Alzira, Marina está com Augusto se negando a ser sua aliada para separar Renata e Jerônimo. Depois da notícia da gravidez de Marina, Renata e Jerônimo decidem que enfrentarão juntos mais esse obstáculo. Gonçalo coloca a mansão em nome de Renata. Roberta está a cada dia mais enciumada e reclama com Augusto que seu plano para separar Renata e Jerônimo não está funcionando. Matias e Adriana precisam passar a noite no litoral por causa de uma avaria na lancha que os levaria para o hotel. Honório recebe a certidão ode nascimento onde consta que ela é sua filha e leva seu sobrenome. Constanza diz a ele que gosta de Adriana como se fosse sua filha. Jerônimo pergunta a Renata como ficou sabendo da gravidez de Marina. E, ao saber que foi Augusto quem contou, tem a certeza que o fez para separá-los.

Capítulo 152 – quarta, 12 de fevereiro

Durante a convenção, Matias pede Adriana em casamento e ela aceita. Roberta conta para a mãe que a mansão que pensava herdar no processo de divórcio, Gonçalo passou para o nome de Renata. Marina decide contar ao tio que espera um filho de Jerônimo. Jerônimo procura Marina, diz que quer dar seu nome ao filho e garante que nunca faltará nada a ela e à criança. Augusto encontra Renata e diz que nunca pensou que ela voltasse para Jerônimo depois de descobrir que Marina espera um filho dele. Renata deixa claro que nada poderá separá-los e diz a Augusto que já não podem ser amigos. César continua tendo um comportamento estranho e Adriana desconfia que algo está acontecendo com ele. Luciana informa Gonçalo e Honório que Josefina abriu uma conta no banco com a mesma quantia que ela entregou a Regina. Lázaro conta a Karina que Álvaro está vivo.

Capítulo 153 – quinta, 13 de fevereiro

Karina entra em choque ao saber que Álvaro está vivo e recrimina Lázaro por ter escondido dela a verdade. Roberta decide ficar com o colar que Augusto deu a Renata. Jerônimo está decidido a proteger Marina e seu filho. Renata rompe definitivamente sua amizade com Augusto e ele enfurece. Se tranca em seu escritório e não quer ver e nem falar com ninguém. Álvaro não quer voltar para a cadeia e espera que Jerônimo o ajude, mas ele se nega por ter a certeza que o médico é um delinquente. Renata fica chocada ao saber que foi Augusto quem mandou matar Álvaro. A gerente do banco acredita que Regina poderá bloquear a conta de Josefina provando que o dinheiro que sacou do Banco Humanitário é exatamente a mesma que Josefina depositou em sua conta.

Capítulo 154 – sexta, 14 de fevereiro

Regina está disposta a denunciar Josefina por mais esse crime. Roberta conta para mãe o que pode acontecer, mas ela pede eu não se preocupe pois no dia do casamento de Gonçalo e Regina tudo vai mudar. César tem lapsos de memória cada vez mais frequentes. No final da convenção dos exportadores, Matias dá a Adriana um anel de compromisso. Regina continua se recusando a acreditar que Augusto tenha mandado matar o Dr. Álvaro. Elvira, a mãe de Carlos, volta ao povoado decidida a transformar Matilde numa dama para que seja digna de seu filho. Depois de agredir o médico, Álvaro foge da cadeia e deixa o povoado em um bote.



A CAVERNA ENCANTADA

SEGUNDA-FEIRA, 10/02

Felipe e Rui planejam vingança contra Lavínia depois que ela rasga o desenho das meninas feito para Gabriel. Elisa resolve dar uma chance para César e sai para jantar com ele. As traquinagens entre Felipe e Lavínia acabam respingando em Pilar, que leva uma torta na cara. Um cachorro some do pet shop, e Shirley e Wanda querem descobrir quem foi o responsável.

TERÇA-FEIRA, 11/02

Lavínia usa o Moleza para fazer com que Manu tropece e caia. Anna encontra uma foto da mãe com um mapa no verso e comenta com Tonico, tentando descobrir onde fica o lugar da fotografia. Gabriel pede para Felipe pedir desculpas a Pilar e Lavínia por aprontar com elas. Anna e Tonico encontram o lugar que estavam buscando.

QUARTA-FEIRA, 12/02

Anna percebe que sua mãe falecida deixou uma missão para ela, indicando um tesouro em um ponto do mapa Anna encontra uma pedra mágica enterrada. Betina admite às detetives que foi ela quem pegou o cachorro para devolvê-lo aos donos. De volta ao colégio, Anna quer usar o computador para pesquisar sobre a pedra, mas Norma proíbe. Úrsula, uma mulher rica, se apresenta para Fafá, que nota a bolsa de grife dela, achando que Fafá é milionária.

QUINTA-FEIRA, 13/02

Úrsula pede para os seguranças retirarem Elisa de perto, sem saber que Fafá é a dona da Tenditudo. Shirley e Wanda estranham a amizade de Úrsula e Fafá. Norma se veste com roupas gregas e aplica reformas no colégio. Anna descobre que está faltando a outra metade da sua pedra mágica. Úrsula apresenta a Fafá um amigo corretor de imóveis de luxo e diz para ela assinar um documento e comprar um apartamento; Shirley e Wanda impedem. Úrsula descobre a verdadeira situação financeira de Fafá. Norma dispensa o café de Dalete. Úrsula e Fafá decidem ser amigas.

SEXTA-FEIRA, 14/02

Dalete estranha Norma não gostar mais de suas receitas. Úrsula fica sabendo que Fafá está tentando ser atriz e a apresenta a Rebeca Abravanel. Anna esconde a pedra mágica no Moleza, e Lavínia observa. Os Pequenotts são amarrados para não entrarem na caverna. Moleza assusta Lavínia mostrando que sabe falar. Elisa investiga o que as meninas estão aprontando.



RECORD – CANAL 9

GÊNESIS

Henri Pagnocelli é Isaque na novela 'Gênesis' - BLAD MENEGHEL/RECORD TV

Capítulo 253 – sexta, 07 de fevereiro

José encontra Abumani e recebe uma notícia mortal. Atarum descobre que foi traído e é desmascarado pelo faraó. Adja é usada como espiã.

Capítulo 254 – segunda, 10 de fevereiro

José encontra Abumani e recebe uma notícia mortal. Atarum descobre que foi traído e é desmascarado pelo faraó. Adja é usada como espiã.

Capítulo 255 – terça, 11 de fevereiro

O faraó tem um sonho misterioso. Adurrá é agressivo com Asenate e a ameaça. José é chamado pelo faraó.

Capítulo 256 – quarta, 12 de fevereiro

Asenate é mantida presa. José interpreta o sonho do faraó. Potifar tem uma surpresa desagradável ao chegar em sua casa. Adurrá sente ódio pelo feito de José, que é reverenciado no palácio.

Capítulo 257 – quinta, 13 de fevereiro

Lúcifer assiste o triunfo de José. Neferíades sofre um castigo cruel. Pentephres pede perdão a Meritre. Asenate cai na armadilha de Mahamid.

Capítulo 258 – sexta, 14 de fevereiro

Sheshi recebe uma mensagem preocupante. Asenate é surpreendida pela presença de Teruel. Potifar se entende com Adja. Judá nota a presença de Rúben.



REDE GLOBO

GAROTA DO MOMENTO

Garota do Momento - Divulgação

Capítulo 84 – Segunda-feira

Ronaldo afirma a Bia que não a deixará sabotar o concurso. Celeste sugere que Lígia peça ajuda a Beto. Eugênia e Topete pensam um no outro. Beatriz vence o concurso. Sebastião apoia Vera em sua primeira vez dirigindo. Zélia exige que Flora deixe a cidade. Carlito pede para morar com Érico. Anita oferece abrigo a Érico em sua casa. Jacira confronta Anita. Arlete chora ao descobrir que Flora/Isabel partiu. Flora/Isabel chega à mansão dos Alencar.



Capítulo 85 – Terça-feira

Flora/Isabel conta que é filha de Juliano. Flora chantageia Maristela e Juliano, e ele convence Clarice sobre a permanência dela em sua casa. Zélia liga para a mãe de Flora. Basílio sonda a relação de Zélia com a Perfumaria Carioca. Beto decide ajudar Lígia. Edu e Guto apoiam o convite de Anita a Érico. Carlito afirma que deseja suceder o pai no ramo de entretenimento. Beto e Beatriz procuram saldar a dívida com Juliano. Beatriz confronta Flora/Isabel ao vê-la na mansão.



Capítulo 86 – Quarta-feira

Flora/Isabel despista Beatriz. Clarice repreende Juliano por ter cobrado multa de Beatriz. Beatriz sugere que Beto reveja suas decisões em relação a Lígia. Iolanda avisa a Arlete que Flora/Isabel está na casa de Juliano. Embriagada, Arlete procura Flora/Isabel. Bia acode Arlete. Clarice e Bia se mudam temporariamente para a casa de Teresa. Érico se abriga na casa de Anita. Clarice nota feridas nos braços de Teresa. Beatriz faz um teste para o teatro. Nelson presenteia os filhos. Juliano descobre que Clarice e Bia saíram de casa.



Capítulo 87 – Quinta-feira

Flora provoca Juliano. Beatriz não passa no teste para o teatro. Anita confronta Nelson. Ronaldo se revolta contra Flora/Isabel. Juliano devolve o dinheiro da multa para Beatriz, mas ela recusa. Carmem conta a Beatriz que poderá perder a casa do orfanato. Ronaldo tenta fazer com que Celeste volte para casa. Teresa sonha com o acidente de Eugênia. Juliano descobre que a casa do orfanato de Carmem está à venda. Basílio encontra os sabonetes guardados por Zélia. Sérgio convida Beatriz para protagonizar sua nova novela.



Capítulo 88 – Sexta-feira

Beatriz aceita o convite de Sérgio. Carmem conta a Beatriz que a casa do orfanato foi vendida. Juliano revela a Maristela que comprou o imóvel de Petrópolis. Beatriz não aceita ser inquilina de Juliano. Clarice afirma que só voltará para o marido se ele doar o imóvel para Carmem. Beto tenta levantar o patrocínio para a nova novela de Sérgio. Nelson não gosta de saber que Érico está na casa de Anita. Guto descobre que Anita está apaixonada por Alfredo. Flora vê Zélia beijar Juliano. Onofre não aceita patrocinar a novela.



Capítulo 89 – Sábado

Beto garante a Beatriz que encontrará um novo patrocinador para a novela. Juliano se desespera quando Flora cai desacordada após um empurrão. Teresa incentiva Clarice a tentar recuperar sua memória. Eugênia confronta Alfredo sobre sua paixão por Anita. Flora/Isabel pede que Basílio a leve ao hospital. Basílio nota quando Flora/Isabel chama Zélia de Branca. Zélia exige que Flora deixe a cidade. Anita conversa com Guto sobre Érico. Basílio decide investigar a vida de Zélia. Beto convida Onofre para assistir a um ensaio de Beatriz no Gente Fina. Zélia sugere que Juliano passe a casa do orfanato para o nome de Clarice. A boate fica lotada para o show de Lígia. Edu dá um anel para Celeste. Onofre se encanta com Beatriz.

VOLTA POR CIMA

Capítulo 115 – Segunda-feira

Belisa pede para conversar a sós com Gigi. Roxelle exige que Gerson pare de perseguir Yuki. Madalena não deixa Osmar entrar em sua casa. Jão discute com Cacá. Joyce fala com Gigi sobre Belisa. Marco faz uma descoberta sobre seu passado, e fica chocado. Cacá tenta manipular Neuza. Jão decide sair de casa. Osmar se irrita ao saber que terá que assinar um contrato de casamento com Violeta. Marco pensa em tomar o lugar de Gerson. Gigi tira satisfações com Silvia. Matias leva Madalena para ver o seu trabalho. Sai o resultado do exame de DNA de Edson e Jão. Belisa procura Gigi.



Capítulo 116 – Terça-feira

Belisa se explica para Gigi. Edson decide colocar seu nome nos documentos de Jão. Madalena e Matias conversam entrosados. Silvia acolhe Gigi. Jayme fala novamente de Sidney para Cida. Lucas sofre um acidente, e Sidney o leva para o hospital. Neuza tenta tranquilizar Gigi. Madalena avisa a Cida sobre Lucas. Marco enfrenta Gerson. Cida encontra Sidney no hospital com Lucas. Gigi decide sair de casa. Violeta se surpreende com a história sobre os Barros. Osmar ameaça abandonar Violeta. Belisa se desespera ao saber que Gigi não foi para a casa de Silvia. Gigi chega à casa de Gerson.



Capítulo 117 – Quarta-feira

Gerson reclama da presença de Gigi em sua casa. Sidney e Cida voltam a namorar. Osmar tenta convencer Violeta a casar com ele sem contrato pré-nupcial. Rosana reclama do resultado do exame de DNA. Marco tenta se aliar a Gigi. Joyce se abala com a notícia do casamento de Osmar e Violeta. Jin aceita ir ao programa de TV para agradar Tati. Jayme critica Tereza por usar Jin para divulgar ohostel. Belisa descobre que Gigi está com Rodolfo. Roxelle e Neuza mostram o exame de DNA para Rosana. Madalena e Matias chegam ao mesmo restaurante em que Jão está.



Capítulo 118 – Quinta-feira

Madalena apresenta Matias. Roxelle enfrenta Rosana. Gerson demonstra sua contrariedade com a presença de Gigi em sua casa. Marco pede a ajuda de Violeta para encontrar sua mãe. Osmar revela seus planos para Jô. Jão pensa em seu encontro com Madalena. Alberto fica chateado ao saber que Cida reatou com Sidney. Matias aparece no galpão dos Dragões Suburbanos. Lucas critica Miranda por mentir sobre o local onde mora. Cacá ignora o pedido de Ana Lúcia para ela voltar para casa. Gerson fala com Rodolfo sobre a partilha mensal da família. Marco pede a ajuda de Belisa. Matias e Jão se encontram.



Capítulo 119 – Sexta-feira

Matias acerta com Jão a entrevista e a gravação de seu documentário com os Dragões Suburbanos. Belisa garante que ajudará Marco a encontrar sua mãe. Madalena conta para Cida sobre seu encontro com Jão no restaurante. Rafa segue Miranda. Cacá desabafa com Neuza. Violeta acredita que o filho que Cacá está esperando é seu neto. Gigi acompanha Gerson em uma operação. Tati descobre a postagem feita por Tereza sobre Jin. Matias conta para Madalena sobre sua conversa com Jão. Belisa e Joyce reclamam da ausência de Gigi. Gigi pede um trabalho para Gerson. Jão vê Madalena dançar com Matias.



Capítulo 120 – Sábado

Jão admira Madalena dançando. Osmar ameaça Marco. Rodolfo teme que Gerson faça algo contra Gigi. Belisa questiona Sebastian sobre seus sentimentos por Joyce. Roxelle dá um ultimato a Gerson. Jin deixa o hostel de Tereza sem que ela veja. Tereza recebe fãs de Jin em sua casa. Yuki recebe flores de Gerson, marcando um encontro. Osmar não aceita o contrato pré-nupcial que Violeta lhe entrega. Tereza se desculpa com Jin. Violeta dá folga para Cacá. Lucas pede para ir com Jin ao programa de TV. Gerson se encontra com Yuki. Jão e Silvia ficam mais próximos. Violeta recebe o resultado do exame de DNA que fez em Cacá.

MANIA DE VOCÊ

Capítulo 133 – Segunda-feira

Mavi não chega a tempo de impedir Mércia de assinar o contrato com o grupo Eyer. Viola e Rodhes escutam a conversa entre Filipa e Antônia. Mavi se nega a dar mais dinheiro a Filipa. Berta descobre que foi enganada por Ísis, Sirlei, Leidi e Evelyn. Mavi faz descobertas sobre a venda dos quadros da família de Luma, e avisa à mulher que ela terá que ir a São Paulo para saber quem foram os compradores. Luma acusa Mércia de roubar sua herança junto a Molina. Rudá fica intrigado quando Edinho afirma saber de sua inocência na morte de Molina. Luma se esforça para saber quem foram os compradores das obras de arte roubadas de sua família.

Capítulo 134 – Terça-feira

Rudá comenta com Nahum sobre a fala de Edinho. Diana pensa em sondar Mércia sobre Volney. Hugo tira Robson do restaurante, depois que o ex-marido de Fátima entra em confronto com Gael. Berta expulsa Sirlei e Leidi de sua casa. Molina produz um vídeo falso de Volney, e manda para Diana. Luma pede ajuda de Mavi na sua investigação sobre os quadros. Diante das ameaças de Luma, o galerista Leonardo acaba cedendo em mostrar à polícia provas de suas transações ilícitas. Rudá fica atônito quando Edinho questiona a morte de Molina.



Capítulo 135 – Quarta-feira

Leonardo avisa a Molina que Luma o está pressionando. Edinho avisa a Rudá que o corpo que foi enterrado não era de Molina. Luma tenta fazer com que Mavi reaja. Mércia descobre que Filipa está viva e parabeniza Mavi. Iberê pede desculpas a Cristiano, que reage. Sirlei deixa claro a Leidi que ama Berta e que contará à ex-mulher o que Ísis fez com o pai de Tomás. Daniel decide demitir Michele, a pedido da jovem. Filipa diz a Mércia que Viola descobriu que ela está viva. Luma encontra Leonardo desacordado.



Capítulo 136 – Quinta-feira

Luma é convocada a depor na delegacia. Molina admira os quadros que roubou de Cecília. Diana conta a Hugo que foi convidada para expor suas joias em São Paulo. Hugo reclama de dor de cabeça. Michele pede a Daniel para revogar sua demissão. Luma tenta convencer Alan a ajudá-la a descobrir o que aconteceu com Leonardo. Mércia avisa a Filipa que lhe dá o dinheiro, mas, em troca, ela deverá sair do país. Com a ajuda de Alan, Luma descobre que seus quadros foram comprados por Julius Eyer, e associa o nome ao grupo que fechou contrato com o Albacoa.



Capítulo 137 – Sexta-feira

Edinho agride Rudá para garantir segredo sobre Molina. Mércia dá um ultimato para Filipa sair do país. Luma conta a Mavi que Julius Eyer comprou os quadros de Cecília, e pressiona Mércia. Berta passa mal, e Ísis não liga. Fátima aconselha Berta a pensar em ser feliz. Mércia diz a Molina que Luma não pode saber que ele é o Julius Eyler. Dimalice chama Rodhes para consertar o registro da casa de Filipa. Ísis conta a Cristiano que Michele estava com Daniel enquanto ele estava preso. Filipa fica perplexa ao ver Viola. Mércia apresenta um homem para Luma e Mavi, dizendo que se trata de Julius Eyer.

Capítulo 138 – Sábado

Luma afirma a Mavi que desconfia de Julius Eyer. Viola tenta convencer Filipa a ajudar Rudá. Rudá é obrigado a cooperar com detentos para armar a fuga do presídio. Tomás ajuda Sirlei, que se embriaga por causa de Berta. Hugo desmaia, deixando Gael aflito. Michele não confessa a Cristiano que esteve com outra pessoa durante a ausência do namorado. Hugo pede a Gael que não conte a Diana e a Bruna que passou mal. Luma arma com uma mulher para alterar a bebida de Julius Eyer e confiscar o celular do falso empresário. Viola reconhece um segurança de Mavi e pressente que Filipa corre perigo. Luma prova a Mavi que Julius Eyer é um brasileiro farsante.