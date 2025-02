Após adiamento, homenageados do carnaval de Olinda serão divulgados nesta segunda

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A prefeitura de Olinda divulga, nesta segunda-feira (10), os homenageados do Carnaval 2025. Originalmente, os nomes seriam revelados na última sexta-feira (7), mas a cerimônia foi adiada devido às chuvas que atingiram a Região Metropolitana do Recife.

Assim como em anos anteriores, o carnaval de Olinda terá dois homenageados em 2025, sendo um vivo e outro "in memoriam".

Os nomes foram escolhidos por meio de votação popular ocorrida até o último dia 6, em totens distribuídos em um shopping da cidade, no prédio da prefeitura e no site da gestão municipal.

Os homenageados serão revelados em uma coletiva marcada para as 8h30, na sede da prefeitura. Cinco nomes concorrem em cada categoria. São eles:

Candidatos em vida

Vilma Costureira;

Mariângela Valença, bailarina, coreógrafa, atriz e apresentadora;

Maestro Carlos;

Pedro Salustiano, músico e artista popular, filho de Mestre Salu;

João Andrade, artista plástico.



In Memoriam

Dodô Madeira, músico e percussionista;

Roberta Pessoa, fundadora do bloco Soul Delas;

Edwin de Olinda, percussionista;

Dona Ritinha, catadora de latas conhecida por desfilar fantasiada no carnaval;

Seu Moisés dos Confetes, folião que confeccionava confetes.

Título História Viva

Além dos homenageados, a prefeitura de Olinda também criou o Título História Viva no carnaval 2025. A premiação homenageia pessoas ligadas à cultura que morreram em 2024.

Serão lembrados nesta edição o ex-superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) em Pernambuco, Gilberto Sobral, e o babalorixá Severino Martiniano da Silva, o "Tatá Raminho". Ambos faleceram no mês de dezembro.

Programação do Carnaval de Olinda

Sob o tema "Todos Juntos Numa Só Alegria", o carnaval de Olinda terá início no próximo dia 27, uma quinta-feira, com shows de Alceu Valença, Lenine, Raphaela Santos e Gugga Barreto.

Os artistas se apresentarão a partir das 19h, no polo Erasto Vasconcelos, na Praça do Carmo. Além desse polo, o carnaval de Olinda terá mais seis pontos de folia:

Polo Guadalupe, nas proximidades da Igreja de mesmo nome;

Polo Varadouro, em frente ao Eufrásio Barbosa;

Polo Rio Doce;

Polo Xambá, na rua do terreiro de mesmo nome;

Polo de Peixinhos;

Polo de Acolhimento, no Clube Atlântico.

A expectativa da prefeitura é de receber milhões de pessoas no carnaval deste ano, entre os dias 27 de fevereiro e 5 de março. A gestão estima uma movimentação de R$ 400 milhões na economia local.