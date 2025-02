Dia do Frevo no Recife é celebrado com cortejo de passistas e apresentações

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Shows e cortejo de passistas encantaram público nas celebrações do Dia do Frevo, que se espalhou pelas ruas do Recife, neste domingo (9)

Neste domingo (9), o Recife festejou o Dia do Frevo em grande estilo, com programação extensa e ruas tomadas pelos foliões, que acompanharam shows e um cortejo de passistas, que seguiu pelas ruas do Bairro do Recife e de São José.

O cortejo Entardecer dos Passistas reuniu 100 passistas de 10 grupos diferentes e contou com a participação do bloco Abanadores do Arruda, homenageado do Carnaval do Recife 2025. O cortejo saiu da Avenida Rio Branco, no Bairro do Recife, e seguiu até o Pátio de São Pedro, no bairro de São José.

Além do grande desfile, a festa continuou na Praça do Arsenal, onde o Paço do Frevo – que celebrou 11 anos de existência – promoveu apresentações gratuitas da Orquestra Popular do Recife, regida pelo Maestro Ademir Araújo, que completa 50 anos de carreira, ao lado da Companhia de Frevo do Recife.

Dia do Frevo foi celebrado nas ruas do Recife com shows e cortejo de passistas, neste domingo (9) - RENATO RAMOS/JC IMAGEM

Na Pracinha de Boa Viagem, a programação ficou por conta dos blocos de pau e corda. Bloco das Flores, Cordas e Retalhos e Boêmios da Vista se apresentaram para o público presente.



O dia também ficou marcado pelo início das disputas do tradicional Concurso de Porta-Estandarte, Flabelista, Mestre-Sala e Porta-Bandeira, realizado no Pátio de São Pedro. Com 98 candidatos inscritos, a competição distribuiu mais de R$ 69 mil em prêmios, exaltando as expressões artísticas e a dedicação dos foliões. As disputas continuam na segunda-feira (10).

Semana de celebração no Paço do Frevo

A programação especial de aniversário do Paço do Frevo segue ao longo da semana, com atividades na terça-feira (11), quinta-feira (13) e sábado (15). Confira a programação abaixo:

Terça-feira (11) - “Troca-Troca de Fantasias” (10h às 19h) – Incentivo ao reaproveitamento de fantasias e adereços carnavalescos;

Quinta-feira (13)- “No Corre do Frevo” (15h às 19h) – Feira de produtos carnavalescos liderada por empreendedoras pernambucanas e aulas de frevo com a passista Patrícia Fernandes;

Sábado (15)- Show de Luciano Magno (18h) – Homenagem a Moraes Moreira, com um repertório especial e uma programação paralela à exposição “Mancha de Dendê Não Sai - Moraes Moreira”.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC