Resumo das novelas, 10/2: Renata conta a Jerônimo que Marina espera um filho dele, em Quando Me Apaixono

SBT/TV JORNAL

Quando Me Apaixono (14h15)

Marina confirma mas pede a ela eu guarde segredo. Renata trava uma batalha consigo mesma, mas decide que por motivo nenhum quer voltar a se separar de seu marido.

Gonçalo diz a Honório que não sabe onde viverá com Regina depois do casamento. Honório o aconselha a não ceder a mansão para Josefina pois é uma assassina e vá viver lá com Regina.

Alzira entra em trabalho de parto. Lázaro e Karina a levam para o consultório médico. Renata chega na fazenda e conta a Jerônimo que Marina espera um filho dele.

A Caverna Encantada (21h05)

Felipe e Rui planejam vingança contra Lavínia depois que ela rasga o desenho das meninas feito para Gabriel. Elisa resolve dar uma chance para César e sai para jantar com ele.

As traquinagens entre Felipe e Lavínia acabam respingando em Pilar, que leva uma torta na cara. Um cachorro some do pet shop, e Shirley e Wanda querem descobrir quem foi o responsável.

RECORD – CANAL 9

Gênesis (21h45)

José encontra Abumani e recebe uma notícia mortal. Atarum descobre que foi traído e é desmascarado pelo faraó. Adja é usada como espiã.

REDE GLOBO

Garota do Momento (18h25)

Ronaldo afirma a Bia que não a deixará sabotar o concurso. Celeste sugere que Lígia peça ajuda a Beto. Eugênia e Topete pensam um no outro. Beatriz vence o concurso.

Sebastião apoia Vera em sua primeira vez dirigindo. Zélia exige que Flora deixe a cidade. Carlito pede para morar com Érico.

Anita oferece abrigo a Érico em sua casa. Jacira confronta Anita. Arlete chora ao descobrir que Flora/Isabel partiu. Flora/Isabel chega à mansão dos Alencar.

Volta Por Cima (19h40)

Belisa pede para conversar a sós com Gigi. Roxelle exige que Gerson pare de perseguir Yuki. Madalena não deixa Osmar entrar em sua casa.

Jão discute com Cacá. Joyce fala com Gigi sobre Belisa. Marco faz uma descoberta sobre seu passado, e fica chocado. Cacá tenta manipular Neuza. Jão decide sair de casa. Osmar se irrita ao saber que terá que assinar um contrato de casamento com Violeta.

Marco pensa em tomar o lugar de Gerson. Gigi tira satisfações com Silvia. Matias leva Madalena para ver o seu trabalho. Sai o resultado do exame de DNA de Edson e Jão. Belisa procura Gigi.

(21h20) Mania de Você

Mavi não chega a tempo de impedir Mércia de assinar o contrato com o grupo Eyer. Viola e Rodhes escutam a conversa entre Filipa e Antônia.

Mavi se nega a dar mais dinheiro a Filipa. Berta descobre que foi enganada por Ísis, Sirlei, Leidi e Evelyn. Mavi faz descobertas sobre a venda dos quadros da família de Luma, e avisa à mulher que ela terá que ir a São Paulo para saber quem foram os compradores.

Luma acusa Mércia de roubar sua herança junto a Molina. Rudá fica intrigado quando Edinho afirma saber de sua inocência na morte de Molina. Luma se esforça para saber quem foram os compradores das obras de arte roubadas de sua família.