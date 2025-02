Carnaval 2025: Sala da Justiça, Eu Acho é Pouco e De Bar em Bar entre as prévias do fim de semana; confira

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

As prévias do carnaval pernambucano esquentam de vez neste fim de semana com uma programação recheada de música e cultura popular, entre eventos gratuitos e privados.

Na sexta-feira (14), o Enquanto Isso na Sala da Justiça, no Centro de Convenções, em Olinda, traz Alcione, Baiana System, Liniker e mais. No Recife, Ensaio das de Nações de Maracatus (Tumaraca) e final do Concurso de Rei e Rainha do Carnaval 2025.

No sábado (15), a festa continua com o Bar Em Bar, evento que promete agitar a área externa do Centro de Convenções com Henry, Natanzinho e Raphaela Santos. A tarde é de celebração também para o Aniversário do Cariri Olindense, em Olinda, e os Amantes de Glória, no Centro do Recife.

Para domingo (16), o destaque vai para o Ensaio Aberto do Eu Acho é Pouco pela manhã e a música vibrante de Estação da Luz, com Mariana Aydar e outras atrações, ambos em Olinda. O dia ainda tem os tradicionais Cortejos de Cultura Popular e a Aurora dos Carnavais, além do Ensaio Ubuntu - Encontro dos Afoxés, no Recife.

Sexta-feira (14)

Enquanto Isso na Sala da Justiça, com Alcione, Baiana System, Liniker, Sambadeiras e mais

Alcione em especial 'Som Brasil' da TV Globo - STILL

Horário: 21h

Onde: Centro de Convenções de Pernambuco

Quanto: R$ 219 (meia social), à venda no Recife Ingressos

Baile Imprensa que Entra, com Almir Rouche, Conde Só Brega e Patusco

Horário: 19h

Onde: Clube Internacional do Recife

Eventos para convidados

Ensaios de Nações de Maracatus (Tumaraca) - Raízes de África, Encanto do Pina e Encanto da Alegria

Horário: 19h

Onde: Rua da Moeda

Concurso de Rei e Rainha do Carnaval 2025 (finalíssima)

Horário: 20h

Onde: Pátio de São Pedro

Cortejos de Cultura Popular

Horário: 17h

Onde: Rua da Moeda a Praça do Arsenal

Onde: Bairro do Recife

Sábado (15)

Bar Em Bar, com Henry, Nattanzinho, Raphaela Santos e mais

Nattan - @ORICARDOHENRI

Horário: 15h

Onde: Área Externa do Centro de Convenções

Quanto: R$ 100 (áera única)

Balmasqué

Horário: 22h

Onde: Clube Internacional do Recife

Quanto: R$ 105 (social), à venda no Recife Ingressos

Amantes de Glória

Horário: 14h

Onde: Praça Maciel Pinheiro (Boa Vista, Recife)

Aniversário do Cariri Olidense

Horário: 18h

Onde: Sede do Cariri Olindense (R. Cândida Luísa, Guadalupe, Olinda)

Quanto: Gratuito

Luciano Magno Canta Moraes Moreira

Horário: 18h

Onde: Paço do Frevo

Quanto: Gratuito

Aurora dos Carnavais

Horário: 16h

Onde: Rua da Aurora

Quanto: Gratuito

Cortejos de cultura popular

Horário: 16h

Onde: Bairro do Recife

Ensaio Tumaraca - Estrela Dalva

Horário: 18h

Onde: Rua Pinheiro, n° 2, Joana Bezerra (Em frente ao Compaz Dom Helder Câmara)

Quanto: Gratuito

Bloquinho do Barcha, com Monobloco, Vanda Eddie, Oquestra do baba com Otto, DJ 440, Maracatu Estrela Brilhante e mais

Horário: 14h

Onde: Parque Santana

Quanto: R$ 160 (meia social) e R$ 440 (mesa)

Presepada na Folia, com SaGRAMA e convidados

Horário: 16h

Onde: Catamaran Eventos (Cais de Santa Rita, Centro do Recife)

Quanto: R$ 150, R$ 75 (meia-entrada) e R$ 500 (mesa para 4 pessoas), à venda no Guichê Web

Domingo (16)

Ensaio Aberto do Eu Acho é Pouco

Uma multidão e muita irreverência dos foliões pernambucanos e dos turistas - JC Imagem

Horário: 9h

Onde: Praça Lauro Nigro

Quanto: Gratuito

Estação da Luz, com Mariana Aydar, Isadora, Juzé e Joyce Alane

Horário: 15h

Onde: Casa Estação da Luz (Rua Prudente de Morais, 313, Carmo, Olinda)

Quanto: R$ 45 (social) e R$ 30 (meia)

Cortejos de Cultura Popular

Horário: 15h

Onde: Rua da Moeda a Praça do Arsenal

Quanto: Gratuito

Aurora dos Carnavais

Horário: 16h

Onde: Rua da Aurora

Quanto: Gratuito

Ensaio Ubuntu - Encontro dos Afoxés

Horário: 17h

Onde: Pátio de São Pedro

Quanto: Gratuito