Maestro Carlos e Roberta Pessoa são os homenageados do Carnaval de Olinda em 2025; conheça os escolhidos

O Maestro Carlos, cuja orquestra toca em diversas agremiações, e Roberta Pessoa, fundadora do bloco Soul Delas, são os homenageados do Carnaval de Olinda em 2025, que tem como tema "Todos Juntos Numa Só Alegria".

Como ocorre em todos os anos, os reverenciados foram escolhidos pelo voto popular, em duas categorias: "em vida", vencida por Carlos, e "in memoriam", vencida por Roberta, falecida em fevereiro de 2022.

Também foram anunciados os primeiros homenageados de uma nova na solenidade: o Título História Viva, um reconhecimento póstumo a figuras marcantes da cultura local.

Os escolhidos foram o ex-secretário de Patrimônio e Cultura Gilberto Sobral e o líder espiritual Tatá Raminho de Oxóssi, ambos falecidos em 2024. Com homenagem simbólica entregue a representantes, este título não teve voto popular.

Voto popular

Prefeita de Olinda Mirella Almeida (centro) ladeada por homenageados e seus representantes do Carnaval de Olinda de 2024 - ARQUIMEDES SANTOS/OLINDA

De acordo com a Prefeitura de Olinda, a participação popular totalizou 108.583 votos.

Maestro Carlos recebeu 14.890 votos, o que representou 32,62% da sua categoria. "Vivo o Carnaval desde a minha infância, meu maior sonho era ter meu trabalho reconhecido e, este ano fui reconhecido. Estou muito grato", destacou o maestro Carlos.

Já Roberta Pessoa recebeu 30.675 votos, representando 48,74% da categoria "in memoriam". "Minha mãe é Olinda, minha mãe é Carnaval. Nada mais justo do que ela ser homenageada nesse dia tão especial", afirmou Yanka Pessoa, filha de Roberta e atual presidente do bloco Soul Delas.

"Celebramos e homenageamos figuras tão icônicas do nosso Carnaval, que, com sua arte, história e dedicação, ajudaram a construir a identidade cultural de Olinda e de Pernambuco", completou a prefeita Mirella Almeida.

Conheça Maestro Carlos

Morador de Olinda desde a infância, Carlos Rodrigues da Silva, o Maestro Carlos, descobriu sua vocação musical ainda menino, na banda marcial de uma escola pública da cidade. Foi o primeiro passo de uma trajetória marcada pelo frevo e pelo compromisso com a formação de novos músicos.

Durante décadas, viveu na Rua do Sol, no Carmo, antes de se estabelecer no Bonsucesso, bairro onde aprofundou seus estudos musicais e começou a ensinar, tornando-se referência na formação de instrumentistas.

Apaixonado pelo frevo, deu seus primeiros passos no Bacalhau do Batata e logo passou a integrar agremiações icônicas como o Homem da Meia-Noite, Cariri Olindense, Vassourinhas e Pitombeiras. Hoje, aos 59 anos, orgulha-se de ver muitos de seus antigos alunos liderando algumas das principais orquestras da cidade.

Para ele, o Carnaval é o auge do ano. A preparação começa meses antes, com uma rotina intensa de ensaios que traduz sua dedicação ao ritmo e à festa que faz de Olinda um palco vibrante.

Conheça Roberta Pessoa

Imagem do bloco Samba Soul Delas, fundado por Roberta Pessoa, no Carnaval de 2023 - MAY MARTINS/DIVULGAÇÃO

Roberta Pessoa (1974-2022) deixou sua marca na cultura de Olinda como fundadora do bloco Soul Delas, um espaço de celebração da feminilidade no Carnaval da cidade. Desde 2012, o bloco se destacou ao embalar foliões com um repertório vibrante de MPB, samba e grandes sucessos da música brasileira.

Mesmo após sua partida precoce, seu legado segue pulsante pelas ruas de Olinda, mantido por sua filha, Yanka Pessoa, que hoje conduz o Soul Delas como diretora e mestra de bateria, preservando a essência e a energia do bloco.

Seu nome permanece vivo na história da folia, e sua presença ainda pode ser sentida nas ladeiras de Olinda, onde sua paixão pela música e pelo Carnaval continua a inspirar novas gerações.

História Viva

Pedagogo Gilberto Sobral assumiu superintendência do Iphan Pernambuco em julho de 2024 - DIVULGAÇÃO

Gilberto Sobral (1967-2024) e Tatá Raminho de Oxóssi (1936-2024) são homenageados do Título História Viva.

Pedagogo e gestor, Gilberto Sobral deixou um importante legado na preservação do patrimônio histórico da cidade. Criador do premiado projeto "Pinte o Seu Patrimônio", ele esteve à frente de ações que restauraram monumentos e fortaleceram o vínculo da comunidade com sua história.

Já Tatá Raminho de Oxóssi foi uma referência nas tradições afro-brasileiras. Fundador do terreiro Roça Jeje Oxum Opará Oxóssi Ibualama, dedicou sua vida à preservação e ao fortalecimento das religiões de matriz africana em Pernambuco.