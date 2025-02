Mestre Saúba, Ricardo Diniz e Companhia de Dança Valdeck Farias são os homenageados do carnaval de Jaboatão

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A prefeitura do município anunciou também o tema do carnaval e do Baile Municipal Popular, que acontece no dia 22 de fevereiro

A Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes anunciou os temas do Carnaval 2025 e revelou os homenageados da edição deste ano.

O tema principal do Carnaval será "Jaboatão minha terra, meu lugar", enquanto o Baile Municipal Popular terá o título "Jaboatão, terra de guerreiros e carnavalescos".

Os homenageados do Carnaval 2025 da cidade são Mestre Saúba, a Companhia de Dança Valdeck Farias e o maestro Ricardo Diniz, da Orquestra Sol Maior.

O prefeito Mano Medeiros destacou que o Carnaval de Jaboatão será descentralizado e que irá abranger todas as sete regionais do município.

Baile Municipal Popular

O Baile Municipal Popular, que marca o início do ciclo de Carnaval na cidade, terá sua 3ª edição no dia 22 de fevereiro. O evento será realizado no novo local, no SENAI de Jaboatão Centro, a partir das 19h.

O ingresso individual será obtido com a doação de 2kg de alimentos não perecíveis, e as mesas estarão disponíveis para quem doar duas cestas básicas.

A retirada dos ingressos poderá ser feita na Casa da Cultura, em Jaboatão Centro, e no Centro Cultural Miguel Arraes de Alencar, em Prazeres.

O baile contará com a eleição do Rei e da Rainha, além de concursos de melhor fantasia individual, em dupla e coletivo. Segundo a prefeitura, as atrações do evento serão divulgadas nas próximas semanas.

Homenageados

Mestre Saúba

José Antônio da Silva, conhecido como Mestre Saúba, nasceu em Pombos, no Agreste Pernambucano, e reside em Vila Rica, Jaboatão dos Guararapes, desde a década de 1970.

Mestre Saúba se destacou pela criação de brinquedos populares de madeira, como "Rói-Rói", "Carrinho de Borboleta", "Ratinho Colorido" e "Mané Gostoso", e é figura presente nas feiras e mercados da Região Metropolitana do Recife.

Maestro Ricardo Diniz

Ricardo Diniz começou sua carreira como trompetista e trabalhou como músico na antiga Fundação Guararapes.

Em 1998, fundou o Projeto Esperança em Sol Maior, que se transformou no Conservatório Instituto Artes Sol Maior em 1999.

O projeto visa promover a arte, a cultura e a educação musical, mantendo tradições culturais e promovendo intercâmbio de saberes.

Companhia de Dança Valdeck Farias

Fundada em 1984 pelo bailarino e coreógrafo Valdeck Farias, a Companhia foi a primeira escola de dança de Pernambuco, localizada no bairro de Prazeres.

A companhia tem se destacado por suas performances inovadoras que abordam temas sociais e culturais, além de suas parcerias com outros artistas.

Acompanhe as notícias do Jornal do Commercio



#im #ll #ss #jornaldocommercio" />