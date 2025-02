Resumo das Novelas, 11/02: Gonçalo coloca a mansão em nome de Renata, em Quando Me Apaixono

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Esta terça-feira garante uma série de tensões e descobertas nos capítulos das novelas da TV aberta. Confira o resumo abaixo:

SBT/TV JORNAL

(13h45) Quando Me Apaixono



Enquanto Karina, Lázaro e a enfermeira ajudam Alzira, Marina está com Augusto se negando a ser sua aliada para separar Renata e Jerônimo. Depois da notícia da gravidez de Marina, Renata e Jerônimo decidem que enfrentarão juntos mais esse obstáculo. Gonçalo coloca a mansão em nome de Renata.

Roberta está a cada dia mais enciumada e reclama com Augusto que seu plano para separar Renata e Jerônimo não está funcionando. Matias e Adriana precisam passar a noite no litoral por causa de uma avaria na lancha que os levaria para o hotel. Honório recebe a certidão de nascimento onde consta que ela é sua filha e leva seu sobrenome.

Constanza diz a ele que gosta de Adriana como se fosse sua filha. Jerônimo pergunta a Renata como ficou sabendo da gravidez de Marina. E, ao saber que foi Augusto quem contou, tem a certeza que o fez para separá-los.

(20h30) A Caverna Encantada



Lavínia usa o Moleza para fazer com que Manu tropece e caia. Anna encontra uma foto da mãe com um mapa no verso e comenta com Tonico, tentando descobrir onde fica o lugar da fotografia.

Gabriel pede para Felipe pedir desculpas a Pilar e Lavínia por aprontar com elas. Anna e Tonico encontram o lugar que estavam buscando.

RECORD

(21h45) Gênesis



O faraó tem um sonho misterioso. Adurrá é agressivo com Asenate e a ameaça. José é chamado pelo faraó.

REDE GLOBO

(18h25) Garota do Momento



Flora/Isabel conta que é filha de Juliano. Flora chantageia Maristela e Juliano, e ele convence Clarice sobre a permanência dela em sua casa. Zélia liga para a mãe de Flora. Basílio sonda a relação de Zélia com a Perfumaria Carioca. Beto decide ajudar Lígia. Edu e Guto apoiam o convite de Anita a Érico.

Carlito afirma que deseja suceder o pai no ramo de entretenimento. Beto e Beatriz procuram saldar a dívida com Juliano. Beatriz confronta Flora/Isabel ao vê-la na mansão.

(19h40) Volta Por Cima



Belisa se explica para Gigi. Edson decide colocar seu nome nos documentos de Jão. Madalena e Matias conversam entrosados. Silvia acolhe Gigi. Jayme fala novamente de Sidney para Cida. Lucas sofre um acidente, e Sidney o leva para o hospital. Neuza tenta tranquilizar Gigi. Madalena avisa a Cida sobre Lucas.

Marco enfrenta Gerson. Cida encontra Sidney no hospital com Lucas. Gigi decide sair de casa. Violeta se surpreende com a história sobre os Barros. Osmar ameaça abandonar Violeta. Belisa se desespera ao saber que Gigi não foi para a casa de Silvia. Gigi chega à casa de Gerson.

(21h20) Mania de Você



Rudá comenta com Nahum sobre a fala de Edinho. Diana pensa em sondar Mércia sobre Volney. Hugo tira Robson do restaurante, depois que o ex-marido de Fátima entra em confronto com Gael. Berta expulsa Sirlei e Leidi de sua casa. Molina produz um vídeo falso de Volney, e manda para Diana.

Luma pede ajuda de Mavi na sua investigação sobre os quadros. Diante das ameaças de Luma, o galerista Leonardo acaba cedendo em mostrar à polícia provas de suas transações ilícitas. Rudá fica atônito quando Edinho questiona a morte de Molina.