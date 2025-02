Terça Negra retorna ao Pátio de São Pedro, no Recife, com Walter de Afogados, Bione e mais

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Programação contará com atrações que representam diferentes expressões sonoras do cenário musical pernambucano, nos dias 11, 18 e 25 de fevereiro

O Pátio de São Pedro, reconhecido como o "Quartel General do Carnaval", será palco da exaltação à cultura afro nesta terça-feira (11), com o retorno da Terça Negra Especial de Carnaval.

A programação, que tem início às 19h, contará com atrações que representam diferentes expressões sonoras presentes no cenário musical pernambucano: Maracatu Leão da Campina, Gryo, Lamento Negro, Bione e Afoxé Ogbom Obá.

Realizado em parceria com o Movimento Negro Unificado (MNU), o evento busca valorizar e fomentar reflexões sobre a influência afro na cultura do Estado.

O projeto terá três edições durante o período carnavalesco, nos dias 11, 18 e 25 de fevereiro, reunindo ao todo 16 atrações, entre elas Manga Rosa, Walter de Afogados, Lucas dos Prazeres e o Maracatu Estrela Brilhante de Igarassu, que recentemente celebrou 200 anos de história.

Lamento Negro

Outro destaque da noite é o grupo Lamento Negro, criado na década de 1980 no Centro Comunitário Daruê Malungo. Com uma trajetória fundamental para a cena musical pernambucana, o grupo influenciou Chico Science, que incorporou elementos de sua musicalidade ao movimento manguebeat e ajudou a inserir as alfaias na identidade sonora de Chico Science & Nação Zumbi.

Bione

A cantora, escritora e poetisa Bione será a próxima a se apresentar. Desde 2022, ela investe na música autoral, transitando entre gêneros como trap, tecnobrega e manifestações da cultura popular. O encerramento ficará por conta do Afoxé Ogbom Obá, ligado à casa de matriz religiosa de mesmo nome e sob a liderança do Babalorixá Everaldo Alves, o Pai Vevé.

Trajetória

Criada em 1998, a Terça Negra teve suas primeiras edições no Pagode do Didi, na Rua Ulhôa Cintra, no bairro de Santo Antônio. Em 2001, o evento foi transferido para o Pátio de São Pedro, tornando-se parte do calendário cultural oficial do Recife.

A iniciativa é do Movimento Negro Unificado (MNU), que surgiu na cidade em 1979 e se consolidou nos anos 1990, expandindo o alcance de manifestações culturais negras para além do samba de raiz, incluindo maracatu, afoxé, coco de roda, reggae e hip hop.

A Terça Negra conta com apoio da Prefeitura do Recife, através da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife.

Confira a programação completa:

Dia 11/02

19h Maracatu Leão da Campina

20h Gryô

21h Lamento Negro

22h Bione

23h Afoxé Ogbom Obá

Dia 18/02

19h Afoxé Filhos de Ayrá

20h Maracatu Estrela Brilhante de Igarassu (200 anos)

21h – Maracatu Estrela Brilhante de Nazaré da Mata

22h – Suprema Côrte

23h – Manga Rosa + Dirceu Melo + Catarina Rosa

Dia 25/02

19h – Povo de Oxaguiã

20h - Ava Guimarães

21h - Maracatu Porto Rico

22h - Lucas dos Prazeres

23h - Banda Cubana Rasta

00h - Walter de Afogados