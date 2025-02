Horóscopo, 11/02/2025: Iluminação da lua chega para abençoar a vida de 6 signos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Nesta terça-feira (11), o ambiente estará propício para seguir suas ambições, principalmente as profissionais, e renovar os laços familiares quebrados.

Horóscopo

ÁRIES

A Lua tá on em seu paraíso, sorri para Júpiter e garante que a terça será maravilinda em todos os setores da sua vida. Vai convencer chefes, colegas ou clientes sem maiores esforços e o melhor deve rolar na paixão, já que seus encantos e boa lábia vão ficar no modo turbo.

COR: VIOLETA

PALPITE: 57, 30, 45

TOURO

Hoje a Lua está de ótimo humor, fortalecendo os interesses familiares. O trabalho deve ser encaminhado e as chances de se destacar aumentam. Pela manhã, uma onda próspera vai bater nas suas finanças e Júpiter aponta surpresas positivas. No amor, o astral vai ficar mais cúmplice e estável.

COR: AZUL

PALPITE: 54, 39, 27

GÊMEOS

Júpiter promete uma terça sortuda e repleta de oportunidades na vida profissional e pessoal. O dia também vai reunir boas perspectivas para as suas finanças, mas a melhor parte está reservada para a paixão e você vai arrasar na harmonia e sintonia.

COR: ROSA

PALPITE: 47, 11, 07

CÂNCER

A Lua brilha em sua Casa do Dinheiro, impulsiona sua capacidade empreendedora e dá todo incentivo para você ir atrás dos seus interesses materiais. De quebra, vai contar com a famosa intuição do seu signo para se dar bem. Nos assuntos do coração, o desejo fala mais alto e tudo entra em harmonia.

COR: AZUL

PALPITE: 16, 52, 47

LEÃO

A Lua segue toda poderosa em seu signo e troca vibes espetaculares com Júpiter, anunciando conquistas, realizações e sucesso pleno. Suas esperanças vão se renovar e tudo deve caminhar do jeitinho que deseja no lado financeiro. No amor, a fase é de companheirismo e felicidade.

COR: PRETO

PALPITE: 09, 02, 18

VIRGEM

A timidez natural do seu signo pode até ficar mais forte, mas seus instintos estarão acesos e você vai perceber as coisas no ar. Aproveite para prestar mais atenção em tudo à sua volta, pois deve farejar boas oportunidades e levar a melhor nos assuntos de trabalho. No amor, só não deixe a inibição atrapalhar.

COR: AZUL-ESVERDEADO

PALPITE: 04, 41, 32

LIBRA

Hoje terá motivação e curiosidade para conhecer outras pessoas e tudo indica que vai ampliar sua rede de relações, fazendo novas e boas amizades. Com liderança, inteligência e desenvoltura, deve se destacar em suas atividades. No amor, o período será animadíssimo e você tem mais é que aproveitar.

COR: BRANCO

PALPITE: 36, 27, 09

ESCORPIÃO

Hoje a Lua vai mexer com as suas ambições e enviará vibes estimulantes para você batalhar pela posição que deseja e merece na vida profissional.! De quebra, também pode garantir melhorias nas finanças, seja através de comissão, bônus ou aumento. Nos assuntos do coração, é a hora certa para traçar planos de futuro.

COR: AMARELO-OURO

PALPITE: 30, 01, 28

SAGITÁRIO

Hoje você pode começar algo diferente no serviço e tende a despertar talentos seus que nem sabia, chamando atenção da chefia. Nas relações em geral, vai se entrosar super bem com os parentes e amigos próximos ou distantes. Na paixão, vibes deliciosas trazem mais conexão.

COR: PINK

PALPITE: 60, 40, 04

CAPRICÓRNIO

Hoje vocês estarão bem servidos em matéria de trabalho, dinheiro e tudo indica que podem até tirar a barriga da miséria. Seu empenho no serviço vai repercutir diretamente em seus ganhos, já se procura emprego pode ter boas notícias. Nos assuntos do coração, o clima tende a ficar mais caliente.

COR: AZUL-TURQUESA

PALPITE: 31, 05, 49

AQUÁRIO

A Lua anuncia um dia todo trabalhado na maravilhosidade, principalmente na vida amorosa. Seu carisma, poder de sedução e seus encantos estarão na melhor forma e repleto de harmonia. Hoje o trabalho também deve fluir com muita facilidade e a sorte vai sorrir para você no lado financeiro.

COR: CINZA

PALPITE: 41, 31, 49

PEIXES

As demandas familiares e profissionais podem concentrar as suas atenções nesta terça, mas você vai dar conta do recado e esbanjará competência em tudo o que fizer. Graças ao seu comprometimento e dedicação, pode receber elogios. Na paixão, a vibe é de cumplicidade e harmonia.

COR: CEREJA

PALPITE: 36, 52, 19