Resumo das Novelas, 12/02: Anna encontra uma pedra mágica enterrada, em A Caverna Encantada

Esta quarta-feira garante uma série de tensões e descobertas nos capítulos das novelas da TV aberta. Confira o resumo abaixo:

SBT/TV JORNAL

(13h45) Quando Me Apaixono



Durante a convenção, Matias pede Adriana em casamento e ela aceita. Roberta conta para a mãe que a mansão que pensava herdar no processo de divórcio, Gonçalo passou para o nome de Renata. Marina decide contar ao tio que espera um filho de Jerônimo. Jerônimo procura Marina, diz que quer dar seu nome ao filho e garante que nunca faltará nada a ela e à criança.

Augusto encontra Renata e diz que nunca pensou que ela voltasse para Jerônimo depois de descobrir que Marina espera um filho dele. Renata deixa claro que nada poderá separá-los e diz a Augusto que já não podem ser amigos. César continua tendo um comportamento estranho e Adriana desconfia que algo está acontecendo com ele.

Luciana informa Gonçalo e Honório que Josefina abriu uma conta no banco com a mesma quantia que ela entregou a Regina. Lázaro conta a Karina que Álvaro está vivo.

(21h05) A Caverna Encantada



Anna percebe que sua mãe falecida deixou uma missão para ela, indicando um tesouro em um ponto do mapa. Anna encontra uma pedra mágica enterrada. Betina admite às detetives que foi ela quem pegou o cachorro para devolvê-lo aos donos.

De volta ao colégio, Anna quer usar o computador para pesquisar sobre a pedra, mas Norma proíbe. Úrsula, uma mulher rica, se apresenta para Fafá, que nota a bolsa de grife dela, achando que Fafá é milionária.

RECORD

Gênesis



Não Haverá exibição do capítulo devido ao jogo entre Corinthians x Santos pelo Campeonato Paulista de Futebol.

REDE GLOBO

(18h25) Garota do Momento



Flora/Isabel despista Beatriz. Clarice repreende Juliano por ter cobrado multa de Beatriz. Beatriz sugere que Beto reveja suas decisões em relação a Lígia. Iolanda avisa a Arlete que Flora/Isabel está na casa de Juliano. Embriagada, Arlete procura Flora/Isabel. Bia acode Arlete.

Clarice e Bia se mudam temporariamente para a casa de Teresa. Érico se abriga na casa de Anita. Clarice nota feridas nos braços de Teresa. Beatriz faz um teste para o teatro. Nelson presenteia os filhos. Juliano descobre que Clarice e Bia saíram de casa.

(19h40) Volta Por Cima



Gerson reclama da presença de Gigi em sua casa. Sidney e Cida voltam a namorar. Osmar tenta convencer Violeta a casar com ele sem contrato pré-nupcial. Rosana reclama do resultado do exame de DNA. Marco tenta se aliar a Gigi. Joyce se abala com a notícia do casamento de Osmar e Violeta.

Jin aceita ir ao programa de TV para agradar Tati. Jayme critica Tereza por usar Jin para divulgar ohostel. Belisa descobre que Gigi está com Rodolfo. Roxelle e Neuza mostram o exame de DNA para Rosana. Madalena e Matias chegam ao mesmo restaurante em que Jão está.

(21h20) Mania de Você



Leonardo avisa a Molina que Luma o está pressionando. Edinho avisa a Rudá que o corpo que foi enterrado não era de Molina. Luma tenta fazer com que Mavi reaja. Mércia descobre que Filipa está viva e parabeniza Mavi. Iberê pede desculpas a Cristiano, que reage.

Sirlei deixa claro a Leidi que ama Berta e que contará à ex-mulher o que Ísis fez com o pai de Tomás. Daniel decide demitir Michele, a pedido da jovem. Filipa diz a Mércia que Viola descobriu que ela está viva. Luma encontra Leonardo desacordado.