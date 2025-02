Viradouro consegue apoio da Empetur para desfile sobre líder afro-indígena pernambucano

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Termo de fomento garantirá 70 pernambucanos em desfile do enredo "Malunguinho: o mensageiro de três mundos", além de intercâmbios culturais

A Escola de Samba Unidos do Viradouro, campeã do último desfile na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, vai homenagear uma figura afro-indígena originária de Pernambuco em seu desfile de 2025: João Batista, conhecido como "o último Rei Malunguinho".

Como o JC noticiou em dezembro, a Escola vinha tentando diálogo com o poder público do Estado para conseguir levar cerca de 70 juremeiros, que cultuam essa figura, à Sapucaí, no domingo de Carnaval (2).

O apoio se concretizou nesta segunda-feira (10), através da Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur). A parceria foi anunciada pela vice-governadora Priscila Krause, o presidente da Empetur, Eduardo Loyo, no Palácio do Campo das Princesas, junto a representantes da Escola.

Termo de fomento

Eduardo Loyo, Cacau de Paula, Priscila Kause, Ana Paula Jones, Mestre Zé Borba da Silva e Tarcísio Zannon em encontro no Palácio Campo das Princesas

Por meio da Empetur, o governo estadual vai firmar um termo de fomento que garantirá 70 pernambucanos juremeiros durante o desfile, cujo enredo é "Malunguinho: o mensageiro de três mundos".

Além disso, o termo inclui um intercâmbio cultural e turístico que trará apresentações da Unidos do Viradouro ao Estado e a oportunidade de realização de eventos de divulgação turística do destino Pernambuco no Rio de Janeiro.

"Nada mais representativo, nada mais feliz da minha parte do que estar aqui nesse celeiro de cultura e poder colocar Malunguinho nesse lugar de visibilidade", disse Tarcísio Zanon, carnavalesco da Unidos da Viradouro que escolheu o tema.

A pesquisa que resultou no desfile é fruto de seis anos de imersão na cultura da Jurema

Quem foi Malunguinho

Apresentação da comissão de frente da Unidos da Viradouro, que desfila com o tema "Malunguinho: O Mensageiro de Três Mundos"

João Batista foi uma figura central na resistência negra no Estado entre 1817 e 1835, período marcado por conflitos políticos em Pernambuco.

João Batista entendeu a fragilidade dos senhores de engenho naquele período e começou a abrir senzalas, ao mesmo tempo em que criou o Quilombo do Catucá, uma rede de quilombos que ia do bairro de Dois Irmãos, no Recife, até Goiana, na fronteira com a Paraíba.

O historiador João Monteiro, que encontrou registros desse líder no Arquivo Público de Pernambuco, acredita que João Batista tenha sido o segundo maior líder quilombola em extensão, após Zumbi dos Palmares.

Cultura e turismo

Em texto, a comunicação da Empetur ressaltou que o apoio busca fazer uma "reparação histórica" para recolocar o Quilombo do Catucá no lugar de destaque assim como está o Quilombo de Palmares.

"É uma emoção muito grande e uma felicidade de poder contar um pouco do que é Pernambuco, das nossas raízes, das nossas tradições para o mundo inteiro. Vamos levar a história de resistência e luta pela liberdade surgida no nosso chão para o Brasil e o mundo. Então o sentimento é de uma felicidade grande", destacou a vice-governadora Priscila Krause.

Vice-governadora Priscila Krause ladeada por juremeiros no Palácio Campo das Princesas

O presidente da Empetur, Eduardo Loyo, frisou a importância da parceria para o turismo. "Através dessa parceria com a Viradouro, a Empetur vai promover o estado de Pernambuco para mais de 150 países que vão transmitir o Carnaval do Rio de Janeiro", disse o gestor.

"É um líder pernambucano que está sendo retratado, então a importância é grande de termos essa parceria com o Governo. Quero agradecer, porque para mim, como todos aqui, é uma honra fazer parte de um desses guerreiros da Viradouro", disse Ana Paula Jones, presidente da Associação Raízes da Tradição, parceria da Viradouro nas articulações para a criação do enredo.