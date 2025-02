Baile Municipal do Recife terá Luiz Caldas, Duda Beat e Elba Ramalho em 2025; confira

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Artistas participam de show do Maestro Spok na 59ª edição do evento, no próximo dia 22 de fevereiro, no Classic Hall, entre outras atrações

O Baile Municipal do Recife chega à sua 59ª edição no próximo dia 22 de fevereiro, no Classic Hall, com mais de 20 atrações e renda revertida para instituições beneficentes da cidade.

O destaque da edição é a participação do baiano Luiz Caldas, um dos pioneiros da axé music (ritmo que está completando 40 anos) e imortalizado por sucessos como "Haja Amor", "O que é que essa nega quer", "Ajayô" e "Tieta".

Entre outras participações da noite estão Duda Beat, Almério, Isadora Melo, Nena Queiroga, Gerlane Lops, Joyce Alane e Gustavo Travassos, além dos homenageados Elba Ramalho e Marron Brasileiro.

O evento começá às 21h. Os ingressos custarão R$ 50 (pista) e R$ 600 (mesa para quatro pessoas) e já estão à venda no próprio Classic Hall e nos sites www.bilheteriadigital.com.

Ordem as apresentações

A noite vai começar com a Orquestra Popular do Recife, com participações de Claudionor Germano, Nonô Germano e Edilza Aires.

Em seguida, sobe ao palco a Orquestra Popular da Bomba do Hemetério, comandada por Maestro Forró, que convidará Laís Sena, Martins e Romero Ferro.



Quem encerra a noite é Spok e sua orquestra, que receberão nomes como Duda Beat, Flaira, Isadora Melo, Nena Queiroga, Gerlane Lops, Joyce Alane, Gustavo Travassos, além dos homenageados do Carnaval, Marron Brasileiro e Elba Ramalho.

Elba se apresentará com parte de sua banda, junta e misturada à Orquestra de Spok, recebendo os superlativos Almério e o baiano Luiz Caldas.

SERVIÇO

59º Baile Municipal do Recife

Onde: Classic Hall

Quando: 22 de fevereiro

Quanto: R$ R$ 50 (pista) e R$ 600 (mesa para quatro pessoas) e já estão à venda no próprio Classic Hall e nos sites www.bilheteriadigital.com, que tem pontos físicos no Shopping Recife (quiosque) e nas lojas Esposende do RioMar e do Tacaruna, e www.recifeingressos.com, cujos pontos de venda ficam no Shopping Rio Mar.