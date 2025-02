Horóscopo, 12/02/2025: fique atento às mudanças energéticas que acontecem hoje

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Com a nova fase da lunar, novas energias chegam para as casas do zodíaco, ofertando um momento de caos e cautela para diversos signos

A nova fase energética exige muita calma, para que você não jogue todo seu progresso no lixo. A lua cheia traz consigo um momento de aflição e propício para brigas. Abra bem os olhos e não se deixe levar pelas emoções.

Horóscopo

ÁRIES

A Lua muda para a fase Cheia e briga com os astros, recomendando mais tolerância ao lidar com perrenguinhos no trabalho e na vida pessoal. A boa notícia é que o clima tende a ficar mais ameno no período da noite e você pode se entender melhor com quem convive. No amor, tudo deve entrar nos eixos.

COR: AMARELO

PALPITE: 09, 45, 16

TOURO

A Lua ingressa na fase Cheia e se estressa com outros planetas, indicando um período de instabilidades, sobretudo na vida profissional e familiar. Ainda bem que esse astral tenso dá uma trégua e boas novas chegam à noite, com a entrada da Lua em seu paraíso. No amor, um clima de maior leveza e alegria invade o coração.

COR: PRETO

PALPITE: 23, 22, 24

GÊMEOS

O dia traz vibes nervosinhas e será preciso evitar esquentar a cabeça com imprevistos. Disputas, diferenças e contrariedades podem marcar presença em suas relações e a vida amorosa também faz parte do pacote treteiro. Sabendo disso, mostre mais paciência.

COR: MAGENTA

PALPITE: 18, 03, 21

CÂNCER

Os astros formam aspectos tensos no céu e apontam risco de aborrecimento com grana. Ainda bem que o seu signo é habilidoso e vai dar a volta por cima ao longo do dia. Já à noite, o clima nos assuntos do coração devem ficar bem mais tranquilos e será o melhor momento para resolver bagacinhas.

COR: ROSA

PALPITE: 31, 42, 60

LEÃO

Perrengues vão rondar seus contatos e relacionamentos nesta quarta-feira, querido leonino / leonina. As vibes nervosinhas podem atrapalhar tanto seus interesses profissionais quanto os assuntos pessoais, principalmente o romance. À noite, o astral deve ficar mais estável e sereno, ideal para conversar.

COR: MARROM

PALPITE: 53, 06, 26

VIRGEM

O risco de bagacinha é real e oficial e convém ficar esperta para não se meter em rolos ou intrigas. Tensões podem vir à tona e nem tudo deve fluir de acordo com os seus planos no ambiente de trabalho. A saúde também tende a oscilar. No amor, é melhor manter a discrição e evitar confrontos.

COR: LILÁS

PALPITE: 40, 49, 05

LIBRA

Librinha, librinha, dobre a cautela pra não se deixar influenciar por amigos interesseiros porque há risco de se chatear. No trabalho, terá mais retorno se desempenhar suas atividades sem esperar pela ajuda alheia. Os assuntos do coração também serão palcos de altos e baixos ao longo do dia.

COR: DOURADO

PALPITE: 28, 10, 46

ESCORPIÃO

Hoje a dica é pegar mais leve e não se estressar com o que não pode controlar ou mudar. Os interesses profissionais estarão em destaque, mas preocupações familiares podem afetar seu desempenho no serviço. No amor, o astral será de mais companheirismo com o xodó.

COR: VIOLETA

PALPITE: 59, 40, 14

SAGITÁRIO

No trabalho, o período será mais indicado para focar nas atividades de rotina. As finanças também vão pedir cautela e contenção nos gastos. Com a galera de casa, a dica é controlar a sinceridade para não atrair perrenguinhos com seus queridos. No amor, evite criar altas expectativas e pense melhor antes de apostar todas as fichas.

COR: LARANJA

PALPITE: 03, 46, 12

CAPRICÓRNIO

Hoje, a maré não está lá muito favorável para as finanças e será preciso agir com mais cautela para proteger e preservar sua estabilidade material. Porém, viradas inesperadas podem acontecer ao longo do dia e nem todas podem agradar. A vida amorosa ficará à mercê das oscilações, mas tudo deve mudar e melhorar à noite.

COR: AZUL-ESVERDEADO

PALPITE: 13, 41, 32

AQUÁRIO

A Lua muda para a fase Cheia e espalha muita energia, mas ela também liga o alerta de treta, revelando que bagacinhas podem afetar suas relações pessoais. Os contatos profissionais vão exigir conciliação e o romance pode precisar de mais diplomacia, mas tende melhorar mais tarde.

COR: VERMELHO

PALPITE: 46, 36, 52

PEIXES

Hoje as responsabilidades podem pesar mais sobre os seus ombros. Mas, não deixe o bem estar em segundo plano porque sua energia tende a oscilar, principalmente no trabalho. No amor, instabilidades vão rondar, mas a Lua promete mais segurança emocional e união.

COR: PRATA

PALPITE: 09, 36, 45