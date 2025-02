Resumo das Novelas, 13/02: Karina entra em choque ao saber que Álvaro está vivo, em Quando Me Apaixono

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

No capítulo desta quinta-feira (13), que vai ao ar às 13h45, Renata fica chocada ao saber que foi Augusto quem mandou matar Álvaro

Esta quinta-feira garante uma série de tensões e descobertas nos capítulos das novelas da TV aberta. Confira o resumo abaixo:

SBT/TV JORNAL

(13h45) Quando Me Apaixono



Karina entra em choque ao saber que Álvaro está vivo e recrimina Lázaro por ter escondido dela a verdade. Roberta decide ficar com o colar que Augusto deu a Renata. Jerônimo está decidido a proteger Marina e seu filho. Renata rompe definitivamente sua amizade com Augusto e ele enfurece. Se tranca em seu escritório e não quer ver e nem falar com ninguém.

Álvaro não quer voltar para a cadeia e espera que Jerônimo o ajude, mas ele se nega por ter a certeza que o médico é um delinquente. Renata fica chocada ao saber que foi Augusto quem mandou matar Álvaro.

A gerente do banco acredita que Regina poderá bloquear a conta de Josefina provando que o dinheiro que sacou do Banco Humanitário é exatamente a mesma que Josefina depositou em sua conta.

(21h05) A Caverna Encantada



Úrsula pede para os seguranças retirarem Elisa de perto, sem saber que Fafá é a dona da Tenditudo. Shirley e Wanda estranham a amizade de Úrsula e Fafá. Norma se veste com roupas gregas e aplica reformas no colégio. Anna descobre que está faltando a outra metade da sua pedra mágica.

Úrsula apresenta a Fafá um amigo corretor de imóveis de luxo e diz para ela assinar um documento e comprar um apartamento; Shirley e Wanda impedem. Úrsula descobre a verdadeira situação financeira de Fafá. Norma dispensa o café de Dalete. Úrsula e Fafá decidem ser amigas.

RECORD

(21h45) Gênesis



Lúcifer assiste o triunfo de José. Neferíades sofre um castigo cruel. Pentephres pede perdão a Meritre. Asenate cai na armadilha de Mahamid.

REDE GLOBO

(18h25) Garota do Momento



Flora provoca Juliano. Beatriz não passa no teste para o teatro. Anita confronta Nelson. Ronaldo se revolta contra Flora/Isabel. Juliano devolve o dinheiro da multa para Beatriz, mas ela recusa. Carmem conta a Beatriz que poderá perder a casa do orfanato.

Ronaldo tenta fazer com que Celeste volte para casa. Teresa sonha com o acidente de Eugênia. Juliano descobre que a casa do orfanato de Carmem está à venda. Basílio encontra os sabonetes guardados por Zélia. Sérgio convida Beatriz para protagonizar sua nova novela.

(19h40) Volta Por Cima



Madalena apresenta Matias. Roxelle enfrenta Rosana. Gerson demonstra sua contrariedade com a presença de Gigi em sua casa. Marco pede a ajuda de Violeta para encontrar sua mãe. Osmar revela seus planos para Jô. Jão pensa em seu encontro com Madalena. Alberto fica chateado ao saber que Cida reatou com Sidney.

Matias aparece no galpão dos Dragões Suburbanos. Lucas critica Miranda por mentir sobre o local onde mora. Cacá ignora o pedido de Ana Lúcia para ela voltar para casa. Gerson fala com Rodolfo sobre a partilha mensal da família. Marco pede a ajuda de Belisa. Matias e Jão se encontram.

(21h20) Mania de Você



Luma é convocada a depor na delegacia. Molina admira os quadros que roubou de Cecília. Diana conta a Hugo que foi convidada para expor suas joias em São Paulo. Hugo reclama de dor de cabeça. Michele pede a Daniel para revogar sua demissão. Luma tenta convencer Alan a ajudá-la a descobrir o que aconteceu com Leonardo.

Mércia avisa a Filipa que lhe dá o dinheiro, mas, em troca, ela deverá sair do país. Com a ajuda de Alan, Luma descobre que seus quadros foram comprados por Julius Eyer, e associa o nome ao grupo que fechou contrato com o Albacoa.