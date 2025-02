Viva o Centro vai ofertar serviços gratuitos, lazer e esportes na Avenida Guararapes neste domingo (16)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Programação gratuita acontece das 9h às 15h, com serviços de saúde, além de esportes e atividades de lazer e cultura na temática Carnaval

CENTRO DO RECIFE

O bairro de Santo Antônio vai receber, neste domingo (16), o projeto Viva o Centro, das 9h às 15h. A programação gratuita acontece na Avenida Guararapes, com serviços de saúde, além de esportes, lazer e cultura na temática Carnaval.

A ação é promovida pela Prefeitura do Recife, através do Gabinete do Centro e da Secretaria de Turismo e Lazer.

Durante o Viva o Centro, o público terá acesso à emissão de RG, CPF, passe livre para idoso e orientações para empréstimo sem juros com o CREDPOP. O Procon Recife também estará presente para o registro de reclamações, denúncia de práticas abusivas e orientações jurídicas para os consumidores.

No local ainda serão disponibilizados serviços de cuidado com a saúde, como a realização de mamografia para mulheres de 50 a 69 anos, testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites B e C, aferição de pressão arterial, entre outros.

A Avenida Guararapes também vai concentrar brinquedos, jogo de totó, slide radical, escalada, escorregador, patinação, basquete de rua, futebol, vôlei e atividades acompanhadas por recreadores. Em parceira Uninassau, serão colocadas bicicletas acessíveis para pessoas com deficiência.

Confira programação:

POLO SERVIÇOS

RG

CPF

Passe livre para idoso

CREDPOP

Orientações para empréstimo sem juros

PROCON RECIFE

Reclamações

Denúncia de práticas abusivas

Orientações jurídicas para os consumidores

UNINASSAU

Bicicletas acessíveis para pessoas com deficiência

SAÚDE

Mamografia para mulheres entre 50 e 69 anos

Aferição de Pressão Arterial

Teste rápido de HIV, SÍFILIS, HEPATITE B E C

POLO INFANTIL

Brinquedos

Escorregador

Jogo de totó

Slide radical

Escalada

Patinação

Recreação

POLO ESPORTIVO

Basquete

Futebol de barrinha

Vôlei

Serviço:

Viva o Centro do Carnaval

Data: Domingo (16)

Local: Avenida Guararapes

Horário: 9h às 15h