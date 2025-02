'Ativação da economia por mais tempo', diz João Campos sobre eventos no Marco Zero após terça de Carnaval

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Feriado da Data Magna (6/02) terá gravação de DVD do Padre Fábio de Melo, com festival de brega no dia seguinte: 'Prefeitura não vai ter custos'

O prefeito João Campos (PSB) descreveu como uma "ativação econômica prolongada" a realização de eventos no Marco Zero, no Bairro do Recife, após a Terça-feira Gorda (04/02).

A programação estendida ocorre devido ao feriado da Data Magna, na quinta-feira (6), quando será gravado o DVD do Padre Fábio de Melo. Na sexta-feira (7), acontece o "Festival Recife, Capital do Brega", com artistas do gênero.

"A Prefeitura não vai ter custos sobre contratação do artista ou sobre a própria gravação do DVD, que ela é privada. E a gente consegue ativar a economia por mais tempo", afirmou o prefeito, em coletiva de imprensa no Forte das Cinco Pontas, nesta sexta-feira (14).

Campos informou que os pontos facultativos serão divulgados nos próximos dias, mantendo a rotina dos anos anteriores e incluindo os novos dias de shows no Marco Zero.

Contratações

Imagem de coletiva do Carnaval do Recife de 2025, no Forte das Cinco Pontas - EDSON HOLANDA/PCR

Desde seu primeiro carnaval à frente da gestão, em 2023, João Campos reforçou que 98% das atrações serão locais.

"A Prefeitura do Recife não paga com o recurso público altos cachês acima de R$ 200 mil. Tem que ser convidado dos patrocinadores e receber de fonte privada, porque a nossa é destinada para a nossa cultura popular, para os nossos artistas", afirmou.

"Isso é muito importante ser dito que vocês saibam em transparência como é que funciona e como é que a gente faz."

Segurança

O prefeito explicou que o Carnaval seguirá um "plano diretor que se mostra parecido nos últimos dez anos".

"A gente já apresentou quais são os artistas, quais são os horários. A partir disso, a polícia faz a montagem do seu efetivo."

"A gente tem uma priorização muito grande para a segurança e para a saúde. Então, o que o SAMU fala é uma máxima. O que o SAMU fala tem que ser cumprido", ressaltou.

Câmeras de videomonitoramento

Imagem de coletiva do Carnaval do Recife de 2025, com João Campos - EDSON HOLANDA/PCR

João Campos comentou sobre a ausência de câmeras estaduais, ainda desativadas para nova licitação, cujo resultado foi definido em dezembro.

"Pelo que consta, inclusive a imprensa tem sempre relatado isso, as forças de segurança estadual não têm câmera própria. Mas nós já instalamos câmeras da Prefeitura do Recife no Bairro do Recife e no Circuito do Galo, que terão mais de 50 câmeras", declarou.

"A Prefeitura vai disponibilizar a imagem, já que a polícia não tem. A gente vai disponibilizar para a polícia poder acompanhar."

Pontos de revista

Campos anunciou que haverá câmeras nos acessos à festa: "Teremos pontos de revista, assim como fizemos no Réveillon. Estamos colocando câmeras junto a esses pórticos de entrada, no Bairro do Recife. Com isso, reforçamos a identificação das pessoas."

O Carnaval do Recife será realizado entre 27 de fevereiro e 3 de março, com o tema "Carnaval do Recife. É gente".

A programação contará com apresentações de artistas como Ney Matogrosso, Alceu Valença, BaianaSystem, Gloria Groove, Pabllo Vittar, Nação Zumbi, Ferrugem, O Grande Encontro, Antônio Nóbrega, Maestro Forró e Claudionor Germano.