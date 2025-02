Cineasta Cacá Diegues morre aos 84 anos no Rio de Janeiro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Um dos líderes do Cinema Novo, diretor de filmes como "Xica da Silva" e "Bye Bye Brasil", faleceu devido a complicações cirúrgicas

O cineasta Cacá Diegues morreu nesta sexta-feira (14), aos 84 anos, no Rio de Janeiro. A morte foi confirmada pela Academia Brasileira de Letras (ABL), da qual ele era membro, e ocorreu devido a complicações durante uma cirurgia.

Diegues foi um dos principais nomes do Cinema Novo, movimento que revolucionou a produção cinematográfica brasileira nas décadas de 1960 e 1970.

Carreira e legado no cinema

Nascido Carlos José Fontes Diegues em Maceió, em 1940, Cacá mudou-se para o Rio de Janeiro aos 6 anos. Formado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica (PUC-RJ), iniciou sua trajetória no cinema ainda na universidade, criando um cineclube e realizando produções amadoras.

Diegues foi um dos líderes do Cinema Novo, ao lado de nomes como Glauber Rocha e Leon Hirszman. Seus primeiros longas-metragens, como "Ganga Zumba" (1964), "A Grande Cidade" (1966) e "Os Herdeiros" (1969), refletiam as questões sociais e políticas do Brasil da época.

Durante a ditadura militar, ele viveu no exílio na Itália e na França, mas continuou ativo no debate cultural e político. Após retornar ao Brasil, dirigiu sucessos como "Xica da Silva" (1976), que marcou a abertura política do país, e "Bye Bye Brasil" (1980), um de seus filmes mais icônicos.

Ao longo da carreira, Diegues foi indicado três vezes à Palma de Ouro do Festival de Cannes, com "Bye Bye Brasil", "Quilombo" (1984) e "Um Trem para as Estrelas" (1987).

Reconhecimento

Em 2018, Cacá Diegues foi eleito para a Academia Brasileira de Letras (ABL), ocupando a cadeira número 7, anteriormente pertencente ao cineasta Nelson Pereira dos Santos. A ABL destacou em um comunicado que sua obra "equilibrou popularidade e profundidade artística ao abordar temas sociais e culturais com sensibilidade".

O cineasta deixa a esposa, Renata Almeida Magalhães, e filhos. Em 2019, ele perdeu a filha, a atriz e cineasta Flora Diegues, que faleceu aos 34 anos após conviver por três anos com um câncer no cérebro.

Cacá Diegues também foi homenageado no Carnaval carioca. Em 2016, a escola de samba Inocentes de Belford Roxo desfilou na Série A com o enredo "Cacá Diegues - Retratos de um Brasil em Cena", criado pelo carnavalesco Márcio Puluker.

O próprio cineasta desfilou no último carro alegórico. "Estou muito feliz, para mim é uma honra ser enredo de uma escola de samba", disse ele na época.