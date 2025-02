Horóscopo, 15/02/2025: energia boa e novidades financeiras chegam neste sábado

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Com a lua em transição, neste sábado (15), as atenções precisam estar voltadas para o seu emocional e nos assuntos do coração. Fique tranquilo, pois no momento certos os astros vão liberar os caminhos do dinheiro para seu signo.

ÁRIES

Seus contatos vão receber excelentes estímulos neste sábado e há sinal de grandes alegrias ao longo do dia, especialmente com amigos, família e no amor. O período será perfeito para marcar encontros, rolês e se divertir com as pessoas queridas. Não perca a chance de se divertir.

COR: BRANCO

PALPITE: 36, 56, 09

TOURO

As demandas profissionais podem consumir boa parte do seu tempo e pensamento nesse sábado, indicando maior planejamento de objetivos. Os assuntos amorosos podem ficar em segundo plano, mas não vai faltar estímulo para quem está a fim de construir algo duradouro e verdadeiro, viu?



COR: AZUL-CLARO

PALPITE: 15, 23, 14

GÊMEOS

Hoje, a Lua está em ritmo de mudança e começa a brilhar em seu paraíso logo nas primeiras horas da manhã, duplicando sua sorte, seu carisma e também as suas chances de felicidade. Surpresinhas gostosas e alegrias estão previstas. No amor, use e abuse do seu bom papo, simpatia e jeitinho cativante para anular qualquer tretinha.



COR: AZUL-ROYAL

PALPITE: 43, 38, 07

CÂNCER

A Lua despeja vibes generosas em seu ninho e deixará a relação com os parentes ainda mais carinhosa e calorosa. O momento é propício para cuidar dos interesses domésticos, organizar a casa e se dedicar às pessoas próximas. No amor, porém, procure ser mais paciente à noite, pois há risco de atritos.

COR: PRETO

PALPITE: 42, 17, 15

LEÃO

O sabadão começa meia boca e convém ser prudente com seu dinheiro, bebê, mas essa tendência logo muda e você pode esperar ótimas energias nas finanças e em tudo o que fizer. Sua simpatia, boa lábia e percepção estarão tinindo e vai ser fácil agradar quem estiver à sua volta. No romance, o clima é de união e alegria.

COR: CINZA

PALPITE: 51, 44, 53

VIRGEM

Hoje a Lua se despede do seu signo, mas ingressa no setor do dinheiro logo no início da manhã, indicando que tem money no seu caminho. As relações pessoais e o convívio com o love podem começar o dia com altos e baixos, mas em compensação você vai sabadar com excelentes perspectivas nas finanças.

COR: AMARELO

PALPITE: 03, 21, 12

LIBRA

Quando a Lua chegar em seu signo logo de manhã, as preocupações vão diminuir, as ziquiziras devem zerar e você terá vitalidade para dar e vender. Vai contar com energia de sobra para realizar tudo o que pretende e fazer o sabadão virar maravigold. Os melhores momentos estão previstos para o período da tarde e surpresinhas deliciosas devem rolar no amor.

COR: AZUL-TURQUESA

PALPITE: 22, 05, 31

ESCORPIÃO

Sabadou e talvez não queira lidar com pessoas e prefira ficar no seu canto, mas pode ter várias coisas pra fazer em casa e os assuntos do lar vão ocupar boa parte do seu tempo. Só convém ficar de antena ligada à noite, quando perrengues podem marcar presença e interferir até nos assuntos do coração.

COR: ROSA

PALPITE: 33, 42, 14

SAGITÁRIO

Seu lado sociável, cordial e animado virá à tona e você será um ímã para atrair companhia. Pode ganhar uma enxurrada de likes nas redes, conquistar novos seguiamores e dobrar a lista de amizades. O celular deve lotar de notificação e convites para sair não vão faltar neste sabadão: pode esperar surpresas. Porém, no amor, escolha as palavras e lembre-se: quem fala o que quer pode ouvir o que não quer.

COR: PRATA

PALPITE: 56, 47, 02

CAPRICÓRNIO

Se trabalha hoje, tudo indica que vai mandar muito bem e pode carimbar seu passaporte para o progresso. À tarde, o convívio com a família tende a concentrar as atenções e sua companhia será mais disputada. Porém, altos e baixos podem invadir o romance, pegue leve com exigências na parte da noite.



COR: BRANCO

PALPITE: 45, 27, 02

AQUÁRIO

Não dá pra negar que há risco de acordar de cabeça quente por causa de grana, mas não gaste energia porque o astral vai mudar e melhorar 100% ainda pela manhã. Também tem tudo para conhecer gente interessante e deve curtir momentos deliciosos em rolês e passeios. Só tenha cautela no período da noite, quando tretinhas e mal entendidos podem rondar a paixão.

COR: BRANCO

PALPITE: 36, 02, 09

PEIXES

O astral pode ficar confuso no início do dia e a culpa é do seu regente Netuno, que aponta risco de enganos e tretas, inclusive com no amor. A boa notícia é que o clima vai mudar radicalmente ainda pela manhã e outras energias vão chegar para equilibrar as coisas e salvar o sabadão.

COR: AMARELO

PALPITE: 33, 32, 53